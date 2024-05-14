Польша не передаст Украине Patriot: Дуда выдал важное заявление

Польский президент заявил, если в войне против Украины выиграет Россия, то она вторгнется в другие страны.

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Дуда выдал заявление о передаче Patriot / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сможет передать Украине противоракетную батарею Patriot, ссылаясь на потребность страны противостоять внешним угрозам.

Для Bloomberg Дуда объяснил, что правительство, которое находится на ранней стадии создания собственной системы противовоздушной обороны, не сможет поставить Киеву комплекс Patriot, поскольку Польша находится "в зоне потенциальной опасности" и нуждается в пополнении собственных ресурсов.

"Теперь мы должны позаботиться о себе", - отметил президент Польши. видео дня

В то же время он предупредил, что в случае победы в войне в Украине Россия вторгнется в другие страны.

"Если им удастся победить в Украине, если им удастся достичь своих целей, они нападут на другие страны, - подчеркнул Дуда. - Это могут быть страны Балтии, возможно, Финляндия, возможно, Польша".

Что известно о ЗРК Patriot / Инфорграфика: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Напомним, что Олаф Шольц объявил о помощи Украине в 2024 году на сумму более 7 млрд евро. По его словам, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Также он анонсировал передачу Киеву третьей системы Patriot.

В NYT раскрыли срок поставки от Германии Patriot. 70 украинских военных должны начать обучение на военной базе на востоке Германии. Курс управления Patriot продлится шесть недель. Patriot может прибыть в Украину не раньше конца июня.

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