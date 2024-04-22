Ядерное оружие НАТО в Польше: Дуда выдал серьезное заявление

Дуда заявил, что в рамках обмена ядерным оружием также на польской территории оно используется для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

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Дуда заявил о ядерном оружии в Польше / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО и этот вопрос является темой переговоров с США.

Дуда рассказал изданию Fakt.pl, является ли вопрос обмена ядерным оружием с Соединенными Штатами темой польско-американских переговоров.

"Это уже некоторое время является темой польско-американских переговоров. Я уже несколько раз говорил об этом. Признаюсь, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности", - сказал польский лидер. видео дня

Он обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга (Калининградской области РФ). В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

"Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и мы также имеем обязательства в этом смысле, то есть мы просто реализуем общую политику", - пояснил Дуда.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Напомним, что западные аналитики считают, что Байден боится ядерных угроз РФ. На Западе опасаются предоставлять Украине вооружение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя. Украинские чиновники воздерживаются от прямой публичной критики политики США.

Владимир Путин заявил о подготовке к удару. Также глава Кремля отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России и заявил, что Россия "готова к ядерной войне".

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