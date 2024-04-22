Задержка США помощи Украине имела последствия - генсек НАТО

Одобрение Палатой представителей Соединенных Штатов Америки пакета помощи Украине не состоялось слишком поздно, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

https://glavred.info/world/zaderzhka-ssha-pomoshchi-ukraine-imela-posledstviya-gensek-nato-10559621.html Ссылка скопирована

Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны - Йенс Столтенберг / коллаж Главред, фото УНИАН

Одобрение Палатой представителей США пакета помощи Украине не состоялось слишком поздно ‒ но при этом промедление с ней имело для официального Киева реальные последствия. Об этом заявил генсека НАТО Йенса Столтенберга в эфире телеканала MSNBC.

"Еще не поздно, но, конечно, задержка имела реальные последствия", - заявил чиновник.

В течение последних месяцев, как отметил генеральный секретарь НАТО, враг на отдельных участках фронта имел преимущество над Украиной из-за ее отставания в вооружении.

видео дня

"Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Мы должны помнить, с чего мы начинали в начале этой войны", - сказал Столтенберг. Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Генсек НАТО также отметил, что Украине на данный момент удалось освободить 50% ранее оккупированных страной-агрессором РФ собственных территорий.

"Они (украинцы - Главред) способны сбивать российские ракеты и наносить глубокие удары, а также открыли коридор в Черном море. Поэтому при условии, что мы предоставим оружие, украинцы победят", - подытожил Столтенберг.

Йенс Столтенберг - последние новости

Напомним, что генеральный секретарь НАТО указал Путину жесткое условие переговоров. Агрессор Россия не будет решать, вступать странам Европы в Североатлантический альянс или нет, сказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг резко опроверг эту информацию о введении войск НАТО в Украину. По его словам, НАТО оказывает огромную поддержку нашему государству, однако введения военных Североатлантического Альянса не будет.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред