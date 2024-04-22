Задержка США помощи Украине имела последствия - генсек НАТО

Одобрение Палатой представителей США пакета помощи Украине не состоялось слишком поздно ‒ но при этом промедление с ней имело для официального Киева реальные последствия. Об этом заявил генсека НАТО Йенса Столтенберга в эфире телеканала MSNBC.
"Еще не поздно, но, конечно, задержка имела реальные последствия", - заявил чиновник.
В течение последних месяцев, как отметил генеральный секретарь НАТО, враг на отдельных участках фронта имел преимущество над Украиной из-за ее отставания в вооружении.
"Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Мы должны помнить, с чего мы начинали в начале этой войны", - сказал Столтенберг.
Кто такой Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО.
В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.
Генсек НАТО также отметил, что Украине на данный момент удалось освободить 50% ранее оккупированных страной-агрессором РФ собственных территорий.
"Они (украинцы - Главред) способны сбивать российские ракеты и наносить глубокие удары, а также открыли коридор в Черном море. Поэтому при условии, что мы предоставим оружие, украинцы победят", - подытожил Столтенберг.
Йенс Столтенберг - последние новости
Напомним, что генеральный секретарь НАТО указал Путину жесткое условие переговоров. Агрессор Россия не будет решать, вступать странам Европы в Североатлантический альянс или нет, сказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
Столтенберг резко опроверг эту информацию о введении войск НАТО в Украину. По его словам, НАТО оказывает огромную поддержку нашему государству, однако введения военных Североатлантического Альянса не будет.
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