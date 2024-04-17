Столтенберг призвал НАТО давать оружие Украине и выдал важное заявление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.
Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о котором те объявили в последние дни, а также чешскую инициативу по поиску артиллерийских снарядов, передает "Європейська правда".
"Но Украина нуждается в большем. Поэтому, если перед союзниками стоит выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине", - добавил генсек.видео дня
Столтенберг также привел Данию, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но в то же время "имеет конкретные планы по их пополнению".
Кто такой Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.
В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО указал Путину жесткое условие переговоров. Агрессор Россия не будет решать, вступать странам Европы в Североатлантический альянс или нет, сказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
Столтенберг резко опроверг эту информацию о введении войск НАТО в Украину. По его словам, НАТО оказывает огромную поддержку нашему государству, однако введения военных Североатлантического Альянса не будет.
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