'Украина заслуживает приглашения в НАТО': Зеленский сделал громкое заявление

Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО в этом году. Российский президент Путин стремится уничтожить Украину, поэтому такому решению нет альтренатив. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.
"Как демократическая нация, защищающая наши общие ценности Альянса, Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО", - заявил президент.
По его словам, каждая демократическая нация в Европе, которая защищает общие ценности Альянса, имеет право на членство в НАТО. Глава государства отметил, что НАТО не должно бояться собственного существования и собственных правил.
"Регион Балтийского моря наконец получил исторический шанс на надежную безопасность после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В такой же безопасности нуждается и регион Черного моря", - добавил он.
Зеленский сказал, что "без украинской силы не будет полноценной сила всей Европы". Президент подчеркнул, что постепенно интегрируясь, Европа и Украина действительно сможет обезопасить друг друга от "российского реваншизма".
"Мы должны работать над стратегическими задачами. Путин хочет уничтожить Украину и свободу всех наций нашего региона, и он не видит никаких альтернатив. Так же мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году", - подчеркнул президент Зеленский.
Курс Украины на членство в НАТО и ЕС
7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.
За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.
19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.
21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.
Вступление Украины в НАТО - перспективы членства
Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что график вступления Украины в Альянс еще не одобрен и зависит от завершения войны.
Также The New York Times сообщает, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Это связано с возможностью втягивания в войну из-за пакта о коллективной безопасности.
Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.
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