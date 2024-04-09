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НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера

Алексей Тесля
9 апреля 2024, 13:45
Курт Волкер не исключает развертывание подразделений ПВО в стратегических точках в Украине.
Курт Волкер, НАТО
Курт Волкер не исключает ввод в Украину войск НАТО / УНИАН

Не исключен ввод наземных иностранных войск в Украину, заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, комментируя соответствующую инициативу президента Франции Эммануэля Макрона.

"Макрон абсолютно прав. И я полностью согласен, не стоит этого исключать. Это не значит, что войска надо вводить сейчас. Это не то, что он говорит. Просто не убирайте опцию со стола ", - сказал он в интервью РБК-Украина.

Американский дипломат также оценил иде. по поводу участия иностранной компоненты в укреплении противовоздушной обороны Украины.

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"Мы поставляем оружие и боеприпасы для ПВО Украины, но реальность такова, что страны НАТО граничат с Украиной, Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, и у нас уже были случаи, когда ракеты пролетали над воздушным пространством Польши. Эти ракеты и дроны нацелены на мирное население. Таким образом, странам НАТО вполне разумно начать думать о том, чтобы помогать уничтожать эти ракеты и беспилотники, которые атакуют гражданское население, в качестве гуманитарного жеста и расширения системы противовоздушной обороны НАТО, поскольку на самом деле они также представляют опасность для НАТО", - говорит он.

Вместе с тем он не исключает развертывание подразделений ПВО в странах НАТО, либо подразделений ПВО в стратегических точках в Украине.

"Я думаю, было бы разумно иметь купол ПВО над всем пространством от Николаева до Румынии. Это было бы очень хорошо для безопасности транспорта, очень хорошо для безопасности гражданского населения, для безопасности судоходства. Если бы у вас был небольшой контингент войск противовоздушной обороны, может быть, французов, которые могли бы защитить небо - я не вижу в этом ничего плохого", - отметил американский дипломат.

При этом он добавил, что Запад может ввести войска и технику, при этом специалисты из НАТО могут выполнять функции по наведению ПВО на цели РФ.

"Это детали. Дело в том, что мы могли бы принимать гораздо более непосредственное участие в защите гражданского населения, чем сейчас", - резюмировал Волкер.

Кто такой Курт Волкер?

Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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