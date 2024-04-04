'Ситуация может стать опаснее': генсек НАТО назвал два сценария развития войны

Для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине чрезвычайно важно иметь сильные Вооруженные силы Украины, подчеркнул Йенс Столтенберг.

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Единственный путь к миру - сильные ВСУ - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Украина сможет одержать новые победы, если союзники по НАТО окажут больше помощи. В противном случае ситуация в стране в разы ухудшится. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Мы наблюдаем натиск российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины", - отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, существуют два возможных сценария событий. Первый - когда союзники по НАТО окажут большую поддержку Украине, что поможет военным вернуть контроль над утраченными территориями.

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"С другой стороны - этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине чрезвычайно важно иметь сильные Вооруженные силы Украины. Он уверен, что Украина сможет достичь новых успехов, если союзники по НАТО передадут "то, что мы должны поставить".

"Единственный путь достичь справедливого и устойчивого мира в Украине - это иметь сильные Вооруженные Силы Украины, поскольку это единственный способ убедить президента Путина, что они (россияне - ред.) не победят на поле боя", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Помощь НАТО перед российским наступлением

Столтенберг рассказал, что страны НАТО планируют активизировать свои усилия для увеличения помощи Украине перед предстоящим наступлением российских войск. Он отметил насущные потребности Украины, в частности в системах ПВО, ракетах и боеприпасах.

"Союзники сделают две вещи. Первая - нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это насущные потребности. Мы должны активизировать усилия, в частности со стороны Германии и Великобритании. Все это должно происходить, и уже происходит сейчас. Союзники обсуждали, что можно сделать в ближайшие дни и недели. Системы ПВО, ракеты и боеприпасы - это срочно", - подчеркнул политик.

Также союзники НАТО планируют построить предсказуемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине на постоянной основе.

"Мы согласились вчера начать планировать, и было поручено разработать предложения по этой структуре, которая даст нам обеспечить большую прозрачность и предсказуемость. Также эта структура должна базироваться на финансовых обязательствах. Мы согласовали основе вопроса, но я не буду вдаваться в подробности. Консультации продолжатся, чтобы прийти к определенным решениям", - пояснил Столтенберг.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Наступление россиян - прогнозы экспертов

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российская армия может пойти в наступление в 2024 году. Однако, он указывает, что уровень подготовки российских солдат в 2022 году был выше, а потому вероятность успешного наступления в 2024 году не очень высока.

Также, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, во второй половине 2024 года оккупанты могут осуществить как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск. Также оккупанты планируют создавать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.

Как сообщал Главред, РФ наращивает усилия для оккупации Донецкой, Луганской областей и реализации планов в отношении Запорожской. На Бахмутском российские войска штурмуют Богдановку, Клещеевку, Андреевку и Ивановское, рассказал комбат Юрий Федоренко.

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