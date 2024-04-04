УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

Руслана Заклинская
4 апреля 2024, 19:51
Для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине чрезвычайно важно иметь сильные Вооруженные силы Украины, подчеркнул Йенс Столтенберг.
'Ситуация может стать опаснее': генсек НАТО назвал два сценария развития войны
Единственный путь к миру - сильные ВСУ - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Украина сможет одержать новые победы, если союзники по НАТО окажут больше помощи. В противном случае ситуация в стране в разы ухудшится. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Мы наблюдаем натиск российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины", - отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, существуют два возможных сценария событий. Первый - когда союзники по НАТО окажут большую поддержку Украине, что поможет военным вернуть контроль над утраченными территориями.

видео дня

"С другой стороны - этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине чрезвычайно важно иметь сильные Вооруженные силы Украины. Он уверен, что Украина сможет достичь новых успехов, если союзники по НАТО передадут "то, что мы должны поставить".

"Единственный путь достичь справедливого и устойчивого мира в Украине - это иметь сильные Вооруженные Силы Украины, поскольку это единственный способ убедить президента Путина, что они (россияне - ред.) не победят на поле боя", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Помощь НАТО перед российским наступлением

Столтенберг рассказал, что страны НАТО планируют активизировать свои усилия для увеличения помощи Украине перед предстоящим наступлением российских войск. Он отметил насущные потребности Украины, в частности в системах ПВО, ракетах и боеприпасах.

"Союзники сделают две вещи. Первая - нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это насущные потребности. Мы должны активизировать усилия, в частности со стороны Германии и Великобритании. Все это должно происходить, и уже происходит сейчас. Союзники обсуждали, что можно сделать в ближайшие дни и недели. Системы ПВО, ракеты и боеприпасы - это срочно", - подчеркнул политик.

Также союзники НАТО планируют построить предсказуемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине на постоянной основе.

"Мы согласились вчера начать планировать, и было поручено разработать предложения по этой структуре, которая даст нам обеспечить большую прозрачность и предсказуемость. Также эта структура должна базироваться на финансовых обязательствах. Мы согласовали основе вопроса, но я не буду вдаваться в подробности. Консультации продолжатся, чтобы прийти к определенным решениям", - пояснил Столтенберг.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Наступление россиян - прогнозы экспертов

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российская армия может пойти в наступление в 2024 году. Однако, он указывает, что уровень подготовки российских солдат в 2022 году был выше, а потому вероятность успешного наступления в 2024 году не очень высока.

Также, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, во второй половине 2024 года оккупанты могут осуществить как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск. Также оккупанты планируют создавать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.

Как сообщал Главред, РФ наращивает усилия для оккупации Донецкой, Луганской областей и реализации планов в отношении Запорожской. На Бахмутском российские войска штурмуют Богдановку, Клещеевку, Андреевку и Ивановское, рассказал комбат Юрий Федоренко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО военная помощь генсек НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама

Главное за день

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

21:10 Мир
В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

20:09 Украина
"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:51 Политика
Все главные новости

Популярное

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюк 8692

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюк

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин 8548

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Гороскоп на завтра 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое 7369

Гороскоп на завтра 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое

Источник любви и силы : Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях 5806

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

Последние новости

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

20:09

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

19:51

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:50

Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

19:10

Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользумнение

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – МусиенкоРоссия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко
18:59

Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

18:54

Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

18:44

"Цифра в 3,5 гривны - это чушь": эксперт о повышении тарифов на свет

18:26

"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Реклама
17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

16:49

Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

16:40

Какие изменения ждут "ограниченно годных": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

16:40

Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

16:35

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

16:26

Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

16:25

Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

Реклама
16:01

На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

15:57

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

15:45

Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильноФотоВидео

15:38

"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

15:30

Как проверить, правильно ли посчитали пенсию: что делать украинцам

15:08

Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности

14:59

Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

14:58

Эксперт пояснил, почему РФ начала бить по энергетике Украины весной, а не зимой

14:45

Звезда "Зимородка" Афра Сарачоглу беременна - СМИ

14:20

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 3 лучшие средства

14:00

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко

13:57

"Перешли к довоенному миру": британский министр обороны обратился к НАТО с жестким призывом

13:45

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

13:17

Данные с GPS-навигатора крейсера "Москва" были проданы украинским военным за 3000 долларов: сенсационные подробности

13:14

"Зарыл себя": Потап стал артистом российского ретро

13:08

Сын рыдал у тела отца: стали известны имена погибших в Харькове от удара РФ спасателей

13:00

"Согласовали конкретные меры": Столтенберг назвал темы заседания Совета Украина-НАТО

12:54

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов назвал юмориста, которому обязан своей карьерой

12:28

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ

12:22

Большое наступление РФ: Мусиенко назвал два сценария атаки оккупантов

Реклама
12:03

Жертвой обмана может стать каждый: как отличить масло от подделки - легкий способ

12:00

"Всегда нужно ждать, что враг атакует": военный эксперт дал прогноз по атаке РФ на Киев

11:49

"Вой на болотах": любовница Путина устроила диктатору караоке прямо в резиденции

11:46

Что будет, если кота тянуть за хвост: даже гладить нельзя

11:32

"Накапливают ресурсы": в Воздушных силах предупредили о новых ракетных атаках РФ

11:18

Принесет несчастье и не только: почему нельзя сажать сосну рядом с домом

11:13

Удар "Шахедами" по Украине: в ВСУ рассказали, почему не удалось сбить все дроны

10:58

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

10:49

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман

10:32

Мирные переговоры Украины с Россией: во Франции отреагировали на заявление Шойгу

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять