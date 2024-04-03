В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

Столтенберг отметил необходимость изменения подхода к помощи Украине, ведь НАТО должно гарантировать стабильность и предсказуемость в поддержке.

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Столтенберг анонсировал новый формат помощи НАТО для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

НАТО занимается разработкой нового формата для оказания помощи Украине. Это поможет обеспечить стабильность и предсказуемость в помощи Украине в войне против РФ. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны твердо стоять в нашей поддержке Украины. Я приветствую тот факт, что союзники больше всего предоставляют оружие, боеприпасы и оборудование. Но у Украины есть срочные потребности. Любое промедление в оказании поддержки имеет последствия на поле боя", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно обеспечить стабильную и предсказуемую поддержку Украине, чтобы союзники больше полагались на обязательства Альянса, а не на добровольные взносы.

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"Нам нужно сместить динамику нашей поддержки - мы должны гарантировать надежную и предсказуемую помощь в секторе безопасности для Украины на долгий период, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы, а больше - на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше - на многолетние обещания", - подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам Столтенберга, министры будут обсуждать механизмы того, как Альянс может взять на себя больше ответственности за координацию военной помощи Украине, закрепляя это в рамках НАТО.

"Мы также будем обсуждать многолетние финансовые обязательства, чтобы поддерживать нашу помощь", - пояснил Столтенберг.

Он также заявил, что НАТО увеличит свое участие в координации усилий в рамках Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн" для повышения эффективности в вопросе поставок в Украину оружия и военного оборудования.

"НАТО является частью Контактной группы, которая осуществила очень важную работу по доставке такой помощи, поэтому союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень помощи для Украины, которая во многом была организована Константной группой по обороне Украины в формате "Рамштайн". Мы могли координировать эту работу с уже существующими структурами, потому что в большой степени за это отвечают те же люди. У нас есть генерал Каволи, который является американским командующим, но одновременно он является командующим НАТО, поэтому, безусловно, это будет координироваться", - сказал Йенс Столтенберг.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Вступление Украины в НАТО - военная помощь от Альянса

В НАТО планируют создать пятилетний фонд взносов для Украины на сумму 100 миллиардов долларов. Эту инициативу представил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Bloomberg.

В США рассчитывают, что во время саммита НАТО, запланированного на 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" вступления Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал важное специальное совещание по сотрудничеству с НАТО. На встрече обсуждались вопросы совместимости и перспектив на этот год относительно работы с Альянсом.

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