'Много штурмовых групп': украинские военные раскрыли тяжелую ситуацию под Херсоном

Военные сообщили, что оккупанты продолжают террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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Оккупанты атакуют позиции ВСУ по новой тактике / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что российская оккупационная армия изменила тактику действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Отныне враг атакует большим количеством более мелких штурмовых групп.

"На левобережье Днепра Херсонщины несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством мелких штурмовых групп", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Отмечается, что украинские защитники отбили 8 таких попыток. Из-за этого враг был вынужден "остатками далеко не всех групп" вернуться на исходные позиции.

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"Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - добавили в сообщении.

Военные также сообщили, что оккупанты продолжают террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Там враг применил 281 FPV-дрон, 2 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БПЛА различных модификаций 120 осколочных боеприпасов.

"На Херсонщине в результате сброса осколочного боеприпаса поврежден частный жилой дом. Люди не пострадали. Вражеские войска ударили из артиллерии 2 раза по Херсону", - сообщили в ОК "Юг".

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Напомним, что в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра. Наталья Гуменюк отметила, что россияне проводят наступательные операции по всей линии фронта на юге, при этом враг редко использует для наступления бронетехнику.

РФ ударила авиацией по центру Херсона, известно о раненых. Российские оккупанты безжалостно атаковали Херсон. Они использовали для ударов авиацию и обстреляли одну из центральных улиц города. Взрывной волной во многих домах выбило окна.

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