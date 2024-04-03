Россия в марте запустила по Украине более 3 тысяч авиабомб и 400 ракет - Зеленский

Особенно жестоко страна-террорист Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-b-ye-po-ukrajini-aviabombami-raketami-ta-dronami-zelenskiy-rozkriv-naslidki-10555055.html Ссылка скопирована

Россия за месяц запустила по Украине 400 ракет / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншоты: видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированных ракетных ударах страны-агрессора России по областям Украины и раскрыл количество использованного россиянами оружия.

Зеленский в своем Telegram сообщил, что только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет различных типов, более 600 "шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого террора. Особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам.

"Наш Харьков, более чем миллионный город, подвергается ударам ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова. Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушения обычных жилых домов", - отметил президент Украины. видео дня

Владимир Зеленский отметил, что всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни людей и вернуть безопасность нашим городам.

"Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - добавил он.

Что известно о ракетах Х-32? Х-32 (произносится "ха тридцать два") - российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000-5400 км/ч, разработанная МКБ "Радуга", пишет Википедия. Ракета Х-32 была создана после глубокой модернизации ракеты Х-22. Испытания новой ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она была принята в 2016 году. Основные характеристики ракеты Х-32: Носитель - Ту-22М3М,

скорость - 4000-5400 км/ч, или 1,1-1,5 км/с,

дальность запуска - 600-1000 км,

дальность захвата РЛС ГСН - 200-300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о приблизительном районе наличия цели до захвата цели ГСН),

высота полета максимальная - 40 км.

Напомним, что в ГУР сообщили, что РФ атакует Украину новой баллистической ракетой. Нельзя однозначно сказать о том, действительно ли противник получил на вооружение "Циркон", или модернизировал "Оникс-М". Однако, система ПВО в Киеве показала действенный результат в их сбивании.

РФ ночью 3 апреля атаковала 4 области дронами и одну - ракетами. Захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. Также страна-агрессор РФ запустила по нашей стране четыре дрона, они были сбиты в четырех областях.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред