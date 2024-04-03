Россия в марте запустила по Украине более 3 тысяч авиабомб и 400 ракет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированных ракетных ударах страны-агрессора России по областям Украины и раскрыл количество использованного россиянами оружия.
Зеленский в своем Telegram сообщил, что только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет различных типов, более 600 "шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого террора. Особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам.
"Наш Харьков, более чем миллионный город, подвергается ударам ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова. Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушения обычных жилых домов", - отметил президент Украины.видео дня
Владимир Зеленский отметил, что всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни людей и вернуть безопасность нашим городам.
"Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - добавил он.
Что известно о ракетах Х-32?
Х-32 (произносится "ха тридцать два") - российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000-5400 км/ч, разработанная МКБ "Радуга", пишет Википедия.
Ракета Х-32 была создана после глубокой модернизации ракеты Х-22. Испытания новой ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она была принята в 2016 году.
Основные характеристики ракеты Х-32:
- Носитель - Ту-22М3М,
- скорость - 4000-5400 км/ч, или 1,1-1,5 км/с,
- дальность запуска - 600-1000 км,
- дальность захвата РЛС ГСН - 200-300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о приблизительном районе наличия цели до захвата цели ГСН),
- высота полета максимальная - 40 км.
Напомним, что в ГУР сообщили, что РФ атакует Украину новой баллистической ракетой. Нельзя однозначно сказать о том, действительно ли противник получил на вооружение "Циркон", или модернизировал "Оникс-М". Однако, система ПВО в Киеве показала действенный результат в их сбивании.
РФ ночью 3 апреля атаковала 4 области дронами и одну - ракетами. Захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. Также страна-агрессор РФ запустила по нашей стране четыре дрона, они были сбиты в четырех областях.
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