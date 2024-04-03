РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

Захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.

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РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну –- ракетами/ коллаж: Главред, фото: Telegram Владимир Зеленский, Минобороны Украины

Российские оккупанты в ночь на среду, 3 апреля, применили ракеты и дроны для удара по Украине. Оккупанты ударили тремя ракетами по Донецкой области.

Также страна-агрессор РФ запустила по нашей стране четыре дрона, они были сбиты в четырех областях. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Ночью 3 апреля 2024 года враг ударил по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также применил 4 БпЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф. "Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях", - говорится в сообщении. видео дня

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 2 апреля РФ атаковала дронами две области, был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Под прицелом врага была Днепропетровщина и Кировоградщина.

В ВСУ предупредили, что РФ усилит удары дронами Shahed. В России не останавливали производство БПЛА. Сбор дронов происходит постоянно. Поэтому российский террор может стать более масштабным, предупредила начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Напомним, в ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. В ДТЭК рассказали, что российские оккупанты серьезно повредили 5 из 6-ти теплоэлектростанций. Компания потеряла 80% своих генерирующих мощностей.

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