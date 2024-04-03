Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

По словам Кирби, правительство США до сих пор ограничено в своих действиях. Необходимо, чтобы в Конгрессе приняли закон о "дополнительном финансировании".

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Из-за бездействия законодателей, командиры ВСУ вынуждены принимать сложные решения, сказал Кирби / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет искать способы обеспечения Украины немедленной поддержкой. Его заявление прозвучало на фоне затягивания в Палате представителей решения о выделении дополнительного финансирования военной помощи Украине.

По словам Кирби, уже были предприняты "безотлагательные меры".

"Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", — сказал Кирби на брифинге.

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По словам представителя Белого дома, правительство Соединенных Штатов до сих пор ограничено в своих действиях в сложившейся ситуации. В частности, необходимо, чтобы в Конгрессе приняли закон о "дополнительном финансировании".

Кирби отметил, что "дедлайн", когда правительство должно начать действовать для большей поддержки Украины, уже истек. Это произошло тогда, когда Байден подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

По словам Кирби, из-за бездействия законодателей в Палате представителей, командиры Сил обороны Украины вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине от США

С осени 2023 года США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине.

12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов. Это первый пакет вооружений от США в 2024 году - последний раз такое объявление было в конце декабря.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул 9 апреля.

1 апреля стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

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