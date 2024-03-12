США объявили первый пакет помощи Украине в этом году

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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Вашингтон надеется отправить оружие Украине в кратчайшие сроки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter / Алексей Резников, ua.depositphotos.com

Белый дом объявил во вторник, 12 марта, новый пакет военной помощи для Украины на 300 млн долларов, говорится в сообщении Минобороны США.

Это первый пакет вооружений от США в 2024 году - последний раз такое объявление было в конце декабря.

В новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Вооружение предоставят со складов Соединенных Штатов.

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Для финансирования пакета использовали остаточные средства, одобренные Конгрессом ранее. В Пентагоне подчеркнули, что денег на пополнение собственных запасов оружия у США пока нет.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

В пакет вошли ATACMS

О пакете помощи США, который Америка подготовила для Украины впервые за много месяцев, писало агентство Reuters. Пентагон использовал средства, сэкономленные на предыдущем контракте на поставку оружия для ВСУ.

По данным Politico, в рамках первого за много месяцев пакета помощи Соединенные Штаты отправят Украине дальнобойные ATACMS радиусом действия в 160 км. Количество ракет, которые передадут Украине, неизвестно.

Дальнобойные ракеты, которые США согласились поставить Украине, являются более старой версией ATACMS с кассетными боеголовками большого радиуса действия.

Этот пакет является лишь временным решением, отметили в Минобороны США.

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