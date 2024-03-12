США передадут Украине 'кассетные' ATACMS - Politico

Речь идет о дальнобойных ракетах радиуса действия в 160 км.

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ATACMS снова прибудут в Украину / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

В рамках первого за много месяцев пакета помощи Соединенные Штаты отправят Украине дальнобойные ATACMS радиусом действия до 160 км, пишет Politico.

Количество ракет, которые передадут Украине, неизвестно. В целом предполагается выделение пакета помощи в размере 300 млн долларов.

Дальнобойные ракеты, которые США согласились поставить Украине, являются более старой версией ATACMS с кассетными боеголовками большого радиуса действия.

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Кроме того, в пакет войдут дополнительные боеприпасы для 155 мм гаубиц и к системам залпового огня HIMARS.

Первую партию ATACMS среднего радиуса действия США поставили Украине в сентябре.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

США отправят Украине новое оружие

О пакете помощи США, который Америка подготовила для Украины впервые за много месяцев, писало агентство Reuters. Пентагон использовал средства, сэкономленные на предыдущем контракте на поставку оружия для ВСУ.

Этот пакет является лишь временным решением, отметили в Минобороны США.

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