Путин может развязать новую войну: Зеленский назвал, какие страны под угрозой

Диктатор Владимир Путин может пойти на сухопутную военную операцию против одной из бывших советских стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как подчеркнул он в интервью BFM TV и Le Monde, новая агрессия РФ может касаться балтийских государств, Молдовы или Казахстана.
"Я уверен, что он (Путин – ред.) будет дестабилизировать Казахстан для того, чтобы иметь диалог с Китаем. Его планы ясны – много дестабилизационных точек в мире. Чем больше, тем больше его переговорная позиция. Вот что делает Путин. Тактика его ясна. Ему не нужно уничтожить то или иное государство мира, для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то часть этого государства", — не исключил глава государства.
Вместе с тем Путин понимает, что в ответ на его вторжение на территорию натовского государства – на это не будет последовательного ядерного удара. "Потому что любой ядерный удар со стороны любого государства по другому государству, имеющему ядерный потенциал, ядерное оружие – это, безусловно, ядерная война. Я в это не верю", – пояснил он.
Президент говорит, что Путин вряд ли будет использовать ядерное оружие по другим государствам мира. Но то, что он может вторгнуться в эти страны, в это можно поверить.
"Я думаю, человек, который так любит жизнь и угрожает ядерным оружием – это просто риторика его, что касается других государств. Потому что другие государства, например Франция, тоже ядерные. Поэтому это очень несерьезно – угрожать ядерным оружием стране, которая является ядерным государством, или странам в НАТО, которые защищены ядерными государствами. Поэтому в использовании ядерного оружия по другим государствам мира я не очень верю. А то, что он может вторгнуться – да. То, что может сделать сухопутную операцию – я уверен, да", – добавил Зеленский.
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
Ранее Зеленский назвал еще одну опасность для Украины. Возможную паузу в боевых действиях Путин использует для восстановления боеспособности своей армии, и РФ с новыми силами двинется на Украину для ее оккупации.
Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему Макрон резко изменил риторику. Президент Франции больше не доверяет российскому диктатору.
Как сообщалось ранее, у Зеленского назвали России условия переговоров. Нужен действительно рабочий формат, а не очередной "Минск", где Россия диктовала свои так называемые ультиматумы, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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