"Для Путина эта пауза – как кислород": Зеленский назвал еще одну опасность для Украины

Возможную паузу в боевых действиях Путин использует для восстановления боеспособности своей армии, и РФ с новыми силами двинется на Украину для ее оккупации.

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Зеленский назвал еще одну опасность для Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента Украины

Украина не может вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Страна-агрессор Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии - проведения тренировочных миссий мобилизованных, информационного "промывания" их мозгов и увеличения производства снарядов и военной техники. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Поэтому для Путина такие переговоры будут "как кислород". Для РФ это будут не мирные переговоры, а дополнительная возможность и дополнительное время для восстановления боеспособности своей армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde и телеканалу BFM TV.

Зеленский подчеркнул, что Путина на самом деле не интересуют никакие переговоры. Глава Украинского государства отметил, что российский диктатор уже во время удара по Одессе, когда там находился Зеленский, продемонстрировал свой формат диалога.

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Также он напомнил, что уже были переговоры в нормандском формате, а также ниже на техническом уровне в минском процессе.

"И там было большое количество переговоров, где-то около 200, более сотни точно. И для него, для Путина, это как кислород, эта пауза. Поймите, эта пауза – это не мирные переговоры, это для него дыхание, дополнительная возможность, дополнительное время для восстановления боеспособности своей армии, которая сегодня в сложном положении", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что глава Кремля использует возможную паузу в боевых действиях для проведения тренировочных миссий мобилизованных, информационного "промывания" их мозга и увеличения производства снарядов и военной техники.

Зеленский напомнил, что РФ уже наносила удары по Украине северокорейскими ракетами и снарядами. Но, по его словам, это указывает не на то, что у России есть много партнеров, а на нехватку боеприпасов у российских оккупантов.

Глава Украинского государства подчеркнул, что в случае возникновения паузы может быть следующий "Минск", который даст стране-агрессору России подготовиться и снова двинуться на Украину.

"И в этот раз прийти с полной оккупацией Украины, но уже не сделать тех ошибок, которые он наделал в самом начале", – заявил Зеленский.

Возможны ли переговоры Украины и РФ

Ранее сообщалось, что Эрдоган хочет посадить Зеленского за стол с Путиным. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не против провести мирный саммит по войне в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что России нет места на этом саммите.

Позже у Зеленского назвали России условия переговоров. Нужен действительно рабочий формат, а не очередной "Минск", где Россия диктовала свои так называемые ультиматумы, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров. Агрессор Россия не будет решать, вступать странам Европы в Североатлантический альянс или нет, сказал генеральный секретарь блока.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-минитр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

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