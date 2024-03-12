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РФ нацелилась на два крупных узла: эксперт назвал, какие города по угрозой

Алексей Тесля
12 марта 2024, 13:43
Часов Яр является не только транспортным узлом и выходом на Константиновку, подчеркнул Александр Коваленко.
Александр Коваленко, ВСУ
Александр Коваленко оценил развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Facebook

После захвата Авдеевки для российских оккупантов наиболее приоритетными направлениями становятся Часов Яр Донецкой области и Купянск Харьковской области, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"В ближайшее время Часов Яр станет одной из основных тем для сводок и обзоров, поскольку для россиян, после оккупации Авдеевки, это направление, а так Купянск, становятся наиболее приоритетными", - написал он в Telegram.

Эксперт отметил, что Часова Яр является не только транспортным узлом и выходом на Константиновку, но и доминирующей высотой во всем регионе.

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"В настоящее время, РОВ создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр", - не исключает он.

Аналитик считает, что в комплекс создаваемых условий входит:

  • захват сёл Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера;
  • захват Ивановского, для охвата Часова Яра с юга;
  • захват Клещиевки и Андреевки, для создания буфера безопасности для южного фланга;

"В целом, процесс катализации наступления на Часов Яр, напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сёл. Так же, важным фактором является и так называемый избирательный процесс на россии. После завершения "выборов" и проведения мобилизации, на вторую половину 2024 можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Часов Яр Александр Коваленко война России и Украины
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