Сотни штурмовиков "покрошили" вместе с техникой: у РФ крупные потери на востоке

На Таврическом направлении за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 360 человек, сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
Как говорится в сообщении в Facebook, за сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направленит Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении украинские военные отразили 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Украинские защитники уничтожили 27 единиц техники россиян. В том числе:
- 2 танка;
- 7 ББМ;
- 3 артсистемы;
- 1 средство ПВО;
- 13 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники.
- склад боеприпасов врага;
- 305 БпЛА различных типов.
Что известно о селе Работино?
Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.
Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.
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