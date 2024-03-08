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Сотни штурмовиков "покрошили" вместе с техникой: у РФ крупные потери на востоке

Алексей Тесля
8 марта 2024, 13:45
За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.
ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой
ВСУ отражают удары РФ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, командование ОСВС Украины

На Таврическом направлении за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 360 человек, сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Как говорится в сообщении в Facebook, за сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

видео дня

На Новопавловском направленит Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении украинские военные отразили 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Украинские защитники уничтожили 27 единиц техники россиян. В том числе:

  • 2 танка;
  • 7 ББМ;
  • 3 артсистемы;
  • 1 средство ПВО;
  • 13 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники.
  • склад боеприпасов врага;
  • 305 БпЛА различных типов.

Что известно о селе Работино?

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины
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