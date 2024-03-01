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"Хочет полную капитуляцию Украины": в ISW раскрыли планы Путина о ядерной войне

Юлия Закрепа
1 марта 2024, 08:52
Путин также подчеркнул, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам.
'Хочет полную капитуляцию Украины': в ISW раскрыли планы Путина о ядерной войне
Путин выдал циничные заявления о ядерной войне в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны объяснили, что во время выступления на Федеральном Собрании Путин использовал риторику о переговорах и бряцании ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля.

Путин подтвердил свою кажущуюся готовность к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США, отмечают в ISW.

Российский диктатор утверждал, что если Соединенные Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

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В ISW подчеркнули, что Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, он хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО - это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов.

Сейчас Кремль проводит информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Путин также подчеркнул, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам, и заявил, что эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.

Военные аналитики отметили, что Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Кремль не прибегал к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами является крайне маловероятным.

Циничные заявления Путина

Напомним, что 29 февраля, кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Путин пригрозил ударом "ядеркой" и ракетами по западу. Он подчеркнул, что если кто-то нацелится на территорию России, то это грозит конфликтом с использованием ядерного оружия.

Путин в очередной раз сделал циничное заявление об Украине. В своей речи он сразу заговорил о войне, которую РФ развязала против Украины. Он заявил, что якобы Западу нужно"сделать с Россией то, что они сделали с Украиной". Диктатор гордится 10-летием "Русской Весны" и аннексией РФ Крыма.

Диктатор Путин пугает мир ядерной войной. Он указал на то, что в России продолжающаяся работа над новыми вооружениями будет продолжаться и скоро мир о них сможет услышать. Также отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

ISW в настоящее время работает как некоммерческая организация. ISW подготовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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война в Украине НАТО Владимир Путин
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