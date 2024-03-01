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"Политика Америки": эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в Украине

Юлия Закрепа
1 марта 2024, 05:30
Валентин Бадрак отметил, что пессимистические прогнозы больше всего связаны с американской политикой.
'Политика Америки': эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в Украине
Бадрак рассказал, когда и как может закончиться война в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Западная пресса и заявления определенных западных деятелей не оставляют оснований надеяться, что это закончится в 2024 году, и готовят морально нас к "войне на годы". На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писателем Валентином Бадраком. Он рассказал о своих пессимистических и оптимистичных прогнозах, когда может закончиться война.

"Оптимистичные прогнозы предсказывают, во-первых, неожиданные события в России, которые являются возможными. Реакция Путина на шествие Пригожина показала, что он прежде всего боится мятежа. Путин боялся того, что на Москву идет не тот Пригожин, с которым он договаривался, а тот, который договорился, например, с американцами. Поэтому Путин испугался и быстро убежал. И сейчас больше всего он боится мятежа", - отметил Бадрак.

Во-вторых, оптимистичные прогнозы могут быть связаны с ликвидацией части путинского военно-политического руководства, считает эксперт.

"В-третьих-с тем, что опомнится Трамп, и мы получим сразу огромное количество вооружения, и это может очень серьезно повлиять на ход событий. Или, например, если Европа применит мощные экономические возможности, и это так же возможно", - добавил он.

Эксперт также отметил, что пессимистические прогнозы больше всего связаны с американской политикой.

"Может ли это привести к худшему - не знаю. Зависит от устойчивости украинской нации, от готовности народа действовать, безотносительно от власти. Приведу пример Ирпеня, маленького городка под Киевом, где никто не готовил территориальную борону, хотя власти призывали это делать со всех трибун. Но сопротивление в 2022-м поднялось самостоятельно. 57 человек, которые поднялись, создали территориальную оборону Ирпеня. Несмотря на то, что ВСУ отошли за реку Ирпень, эти 57 человек, которых через несколько дней стало около 200, отбили у противника определенную технику и держали треть Ирпеня и не отступили", - пояснил Бадрак.

Он считает, что это история о сопротивлении и нации. Если все примерно так будут действовать, каждый на своем участке, тогда до худшего не дойдет.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Напомним, что Валентин Бадрак рассказал, что Россия навсегда потеряет Черноморский флот. Эксперт уверен, что Черноморский флот Украина уничтожит собственными дронами, собственными системами и собственными ракетами.

Русский диктатор Путин может объявить о новом масштабном наступлении после выборов в России. Как только статические бои начнутся на линии соприкосновения, это будет началом большой подготовки оккупантов к новой стратегической наступательной операции.

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года-директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦГАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года-член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ вторжение России Валентин Бадрак новости Украины
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