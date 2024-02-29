ВСУ мощно ударили по скоплению россиян в Оленовке: много уничтоженных оккупантов

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке, что на Донетчине. В результате - 19 мертвых российских оккупантов.
Украинские войска нанесли удар с помощью украинских реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе ВСУ. Среди погибших-заместитель командира российского военного подразделения.
"И 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", - добавили в ВСУ.
Напомним, что ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян. Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по 10 районам сосредоточения живой силы врага, а также уничтожила истребитель Су-34 и 3 БПЛА.
В Госдепе США раскрыли главную проблему ВСУ на фронте. Украинским военным приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины.
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