ВСУ мощно ударили по скоплению россиян в Оленовке: много уничтоженных оккупантов

Украинские военные нанесли удар с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

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ВСУ поразили оккупантов в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, Минобороны РФ

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке, что на Донетчине. В результате - 19 мертвых российских оккупантов.

Украинские войска нанесли удар с помощью украинских реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе ВСУ. Среди погибших-заместитель командира российского военного подразделения.

"И 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", - добавили в ВСУ.

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ВСУ уничтожили оккупантов / скриншот: Facebook

Напомним, что ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян. Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по 10 районам сосредоточения живой силы врага, а также уничтожила истребитель Су-34 и 3 БПЛА.

В Госдепе США раскрыли главную проблему ВСУ на фронте. Украинским военным приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины.

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