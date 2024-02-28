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Ситуация "чрезвычайно серьезная": в Госдепе США раскрыли главную проблему ВСУ на фронте

Анна Ярославская
28 февраля 2024, 07:00обновлено 28 февраля, 07:31
Украинским военным приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины,
Мэтью Миллер, ВСУ
Украинские военные не имеют достаточно боеприпасов, сказал Мэтью Миллер / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Из-за дефицита боеприпасов у Сил обороны Украины ситуация на поле боя "чрезвычайно серьезная". Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга.

По его словам, ВСУ приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины, передает Радио Свобода.

"Ситуация сейчас является чрезвычайно серьезной. Украинские военные не имеют (достаточно) боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они продолжают храбро бороться. У них все еще есть оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но им приходится распределять их, потому что Конгресс США не смог принять меры", - сказал Миллер.

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В США ожидают, что в течение этого года украинские войска будут продолжать "смело бороться, будут достигать успехов, но им будет гораздо труднее, если они не будут иметь доступа к необходимым боеприпасам".

Как отметил представитель Госдепа, президент США Джо Байден продолжает настаивать на принятии помощи для Украины.

"Мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг провести это голосование и оказать помощь украинской армии", – добавил он.

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме

В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу задержки одобрения законопроекта о военной помощи Украине.

По результатам разговора спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Украине якобы будет "своевременной". Но как это будет достигнуто, он не уточнил.

Политик назвал встречу с Байденом "откровенной и честной" и добавил, что настаивал на необходимости плана по границе.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Камнем преткновения" стал вопрос южной границы. Республиканцы настаивают на новых политических решениях.

16 февраля стало известно, что Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню ушла на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрен до середины марта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что если Киев не получит помощь, "Украине придется выбирать, за какие населенные пункты бороться ВСУ в условиях тех ресурсов, которые есть в наличии".

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