Ситуация "чрезвычайно серьезная": в Госдепе США раскрыли главную проблему ВСУ на фронте

Из-за дефицита боеприпасов у Сил обороны Украины ситуация на поле боя "чрезвычайно серьезная". Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга.
По его словам, ВСУ приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины, передает Радио Свобода.
"Ситуация сейчас является чрезвычайно серьезной. Украинские военные не имеют (достаточно) боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они продолжают храбро бороться. У них все еще есть оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но им приходится распределять их, потому что Конгресс США не смог принять меры", - сказал Миллер.
В США ожидают, что в течение этого года украинские войска будут продолжать "смело бороться, будут достигать успехов, но им будет гораздо труднее, если они не будут иметь доступа к необходимым боеприпасам".
Как отметил представитель Госдепа, президент США Джо Байден продолжает настаивать на принятии помощи для Украины.
"Мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг провести это голосование и оказать помощь украинской армии", – добавил он.
Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме
В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу задержки одобрения законопроекта о военной помощи Украине.
По результатам разговора спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Украине якобы будет "своевременной". Но как это будет достигнуто, он не уточнил.
Политик назвал встречу с Байденом "откровенной и честной" и добавил, что настаивал на необходимости плана по границе.
Республиканцы блокируют военную помощь Украине
Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Камнем преткновения" стал вопрос южной границы. Республиканцы настаивают на новых политических решениях.
16 февраля стало известно, что Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню ушла на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.
Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрен до середины марта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что если Киев не получит помощь, "Украине придется выбирать, за какие населенные пункты бороться ВСУ в условиях тех ресурсов, которые есть в наличии".
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