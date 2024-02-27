Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

Майк Джонсон оценил разговор с Байденом как "откровенный и честный".

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Состоялась встреча Байдена и Джонсона / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook / Embassy of Ukraine в США, скриншот

В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу задержки одобрения законопроекта с многомиллиардной помощью Украине. По результатам разговора спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Украине якобы будет "своевременной", пишет в Twitter (Х) журналист CNN Ману Раджу.

Разговаривая с репортерами, Джонсон назвал встречу с Байденом "откровенной и честной". Также политик отметил, что он настаивал перед Байденом на необходимости плана по границе.

"Первоочередной задачей страны является наша граница и ее безопасность", - цитирует Раджу спикера. видео дня

Джонсон подчеркнул, что "Палата представителей активно рассматривает все варианты" в отношении Украины. По его словам, это будет сделано "своевременно", но не уточняет как.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против почти всех инициатив конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. Сейчас Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Помощь США

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, которым предусмотрено более 60 млрд долларов помощи для Украины. Однако Палата представителей во главе с Майком Джонсоном отказывается выносить его на голосование.

Согласно предусмотренной процедуре, демократы могут использовать "Discharge petition", то есть "запрос о снятии с рассмотрения". Однако для этого нужно собрать подписи большинства Палаты, на что может потребоваться много времени.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, подчеркнула, что в противном случае "Украине придется выбирать, за какие населенные пункты бороться ВСУ в условиях тех ресурсов, которые есть в наличии".

Ситуация в США уже привела к дефициту боеприпасов и ПВО у украинских войск, в результате чего ВСУ потеряли Авдеевку.

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