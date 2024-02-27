'Вышеградская четверка' 'вспыхнула' из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

Лидеры "Вышеградской четверки" разошлись во мнениях относительно войны в Украине, между премьерами - после саммита в Праге 27 февраля - вспыхнул спор.
Как пишет ČTK, во время встречи польский премьер Дональд Туск назвал президента России Владимира Путина военным преступником, потому что, по его словам, нет сомнений, кто является агрессором, а кто - жертвой.
Тогда как главы правительств Словакии и Венгрии были по этому поводу "осторожнее", замечает издание. Например, Виктор Орбан с этим утверждением не согласился, ответив, что это "будет определяться уже после войны".
Что такое Вышеградская четверка
Вышеградская четверка-группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Появилась в результате встречи президентов Польши Леха Валенсы и Чехословакии Вацлава Гавела и премьера Венгрии Йожефа Анталла 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград, после принятия Вышеградской декларации. Главной целью была названа интеграция в евроатлантические структуры. Город, в котором проходила встреча, во времена позднего Средневековья дважды принимал съезды монархов Центрально-Восточной Европы. Одной из целей первого съезда (1335 г.) было совместное противодействие притязаниям западных соседей.
В то же время общность целей зарубежной политики, общность исторического опыта и географическая близость привели к появлению нового регионального образования, названного после распада Чехословакии Вышеградской четверкой (Чехия и Словакия), сообщает Википедия.
И премьер Польши Дональд Туск, и премьер Чехии Петр Фиала отвергли призывы к "скорейшим" переговорам.
Telex, в свою очередь, дополняет, что Орбан еще раз повторил о несостоятельности Украины выиграть войну, и что эта война обязательно закончится переговорами.
В то же время венгерский премьер отметил, что для его страны является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания".
Саммит "Вышеградской четверки"
Во вторник, 27 февраля, в Праге состоялся очередной саммит "Вышеградской четверки". Премьер Чехии Петр Фиала назвал его "важным" для решения и обсуждения центральноевропейских вопросов.
Однако накануне саммита местные активисты выразили протест против приглашения Виктора Орбана и Роберта Фицо в Прагу. Некоторые из них держали в руках плакат с надписью "Вышеград мертв", "Фицо, езжай домой в Россию", "Фицо + Орбан – трусливые приспешники Путина" и др.
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