Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

Российские оккупанты ударили по фермерскому хозяйству и обстреляли его снова, когда украинские полицейские документировали последствия обстрела.

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Россияне убили двух полицейских на Сумщине / Коллаж: Главред, МВД Украины, полиция Сумской области

Российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство в селе Хотинь Сумской области. Туда приехали украинские полицейские и враг ударил по этой территории снова. В результате обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро ранены. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

Оккупанты били по правоохранителям прицельно из артиллерии. Именно в то время полицейские документировали последствия обстрела.

"Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Сочувствуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами ... Полицейские не покидают гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными присяге. И сегодняшняя трагедия доказывает, что это не просто слова", - говорится в сообщении. видео дня

Россияне убили двух полицейских на Сумщине / фото: полиция Сумской области

Россияне убили двух полицейских на Сумщине / фото: МВД Украины

Что известно о погибших и пострадавших

В полиции Сумской области отметили, что оккупанты убили Оксану Новик. Она была подполковником полиции и возглавляла отдел расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления ГУНП в Сумской области.

Несовместимые с жизнью ранения получил Олег Юрко. Мужчина был подполковником полиции, заместителем начальника отделения полиции № 4 Сумского района и начальником следственного отделения.

Тела погибших оказались под завалами, их достали. Шестеро пострадавших правоохранителей находятся в больнице.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в ночь на 22 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Силам ПВО удалось уничтожить восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

В ночь на 23 февраля РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. Сообщалось о многих травмированных. Погибли два человека.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда".

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