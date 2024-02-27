Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

Российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство в селе Хотинь Сумской области. Туда приехали украинские полицейские и враг ударил по этой территории снова. В результате обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро ранены. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.
Оккупанты били по правоохранителям прицельно из артиллерии. Именно в то время полицейские документировали последствия обстрела.
"Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Сочувствуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами ... Полицейские не покидают гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными присяге. И сегодняшняя трагедия доказывает, что это не просто слова", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно о погибших и пострадавших
В полиции Сумской области отметили, что оккупанты убили Оксану Новик. Она была подполковником полиции и возглавляла отдел расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления ГУНП в Сумской области.
Несовместимые с жизнью ранения получил Олег Юрко. Мужчина был подполковником полиции, заместителем начальника отделения полиции № 4 Сумского района и начальником следственного отделения.
Тела погибших оказались под завалами, их достали. Шестеро пострадавших правоохранителей находятся в больнице.
Удары ракетами и дронами по Украине
Напомним, в ночь на 22 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Силам ПВО удалось уничтожить восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
В ночь на 23 февраля РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. Сообщалось о многих травмированных. Погибли два человека.
Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда".
Другие новости:
- "Разрывы были рядом": Зеленский попал под обстрел на фронте
- У Зеленского отреагировали на жестокие обстрелы РФ и объяснили их цели
- Новый масштабный ракетный удар по Украине: Игнат рассказал, когда ждать обстрела