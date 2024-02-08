Новый масштабный ракетный удар по Украине: Игнат рассказал, когда ждать обстрела

Дату нового масштабного ракетного удара по Украине со стороны России трудно спрогнозировать, однако украинцы должны быть готовыми к вероятным обстрелам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Здесь вы посмотрите просто по статистике: если в начале декабря они ударили, использовав до 20 крылатых ракет, дальше мы видели аж 29-го декабря...там было 158 средств воздушного нападения, а дальше 2-го января, 8-го января и сейчас. То есть периодика здесь такая, что очень трудно догадаться, когда именно будет атака в следующий раз", - сказал Игнат.
Он также отметил, что украинцы всегда должны быть готовы к вероятному обстрелу территории Украины с использованием различных типов вооружения.
"Готовиться к этому нужно всегда, пополнять наши запасы. Партнеры владеют информацией о том, сколько и каких средств нам нужно и на каких направлениях. Далее нужно просто усиливать нашу противовоздушную оборону", - добавил он.
Массированный обстрел Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 февраля российские оккупанты ударили ракетами по Киеву, это уже третий такой удар в 2024 году. Силы противовоздушной обороны сбили около 20 вражеских целей в небе над столицей и областью.
Украинские военные зафиксировали запуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Начальник СУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что из 5 ракет, которые Россия 7 февраля, выпустила по Харькову, - 2 северокорейского производства.
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