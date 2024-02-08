'Уничтожили важный объект оккупантов': генерал раскрыл безумные потери РФ на фронте

Бригадный генерал раскрыл общие потери противника - за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 409 оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/znishchili-vazhliviy-ob-yekt-okupantiv-komanduvach-rozkriv-shaleni-vtrati-rf-na-fronti-10540025.html Ссылка скопирована

ВСУ атакуют оккупантов на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstatemap

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины продолжают стойко держать оборону в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

Бригадный генерал в своем Telegram-канале рассказал, что общие потери противника за прошедшие сутки составили: 409 оккупантов и 34 единицы военной техники, не считая БпЛА.

"В частности, это 7 танков, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 вертолет, 6 автомобилей и 5 единиц спецтехники. Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА различных типов", - сообщил командующий. видео дня

Тарнавский также отметил, что за сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовые действия и совершил 919 артобстрелов.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ дронами разгромили весь артдивизион РФ. Снарядный голод на фронте растет в геометрической прогрессии, боеприпасов хватает только для обороны, сказал майор нацгвардии Денис Нагорный.

РФ подтягивает резервы на Купянское направление. На Купянском направлении находится около 40 тысяч российских оккупантов. Захватчики продолжают стягивать туда резервы, но заменяют ими ранее уничтоженные.

Марат Гельман рассказал, что у ВСУ появится шанс нанести большой удар по оккупантам. Для Украины крайне важен период до президентских выборов в России, потому что в это время Россией руководит не война, а выборы.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.