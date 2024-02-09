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У ВСУ появится шанс нанести большой удар оккупантам: политтехнолог раскрыл "уловку"

Яна Ставская
9 февраля 2024, 04:38
Почему украинской армии следует поспешить - рассказывает политтехнолог Марат Гельман.
У ВСУ появится шанс нанести большой удар оккупантам: политтехнолог раскрыл
ВС РФ "прут" по всему фронту / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Для Украины крайне важен период до президентских выборов в России, отметил в интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман. Так как в это время Россией управляет не война, а выборы.

Для Путина выборы сейчас важнее войны, уверен Гельман.

"В некотором смысле война становится частью выборов. Поэтому в это время могут приниматься совершенно неадекватные с военной точки зрения решения, и ВСУ ими надо пользоваться", - сказал он.

Гельман добавил, что такая ситуация в России будет наблюдаться по меньшей мере "ближайшие полтора месяца".

"Например, предвыборный штаб может сказать, что за три дня до голосования нужна какая-то победа. В генштабе понимают: для такой победы нет никаких оснований, но и сказать "нет" там не могут, потому вынуждены переть. Естественно, для украинской армии это возможность уничтожить живую силу противника в такой момент", - объяснил политтехнолог.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Так что, по словам Гельмана, до 17 марта война будет частью выборов, что приведет к нелогичным и неправильным для российской армии решениям, "возможно, даже сверхжестоким".

"После 17 марта в России перейдут от точечных репрессий к массовым. Почти наверняка после этой даты для россиян начнутся сталинские времена. Ведь пока что - до "выборов" - эти репрессии сдерживаются. Связано это с тем, что теперь этим занимается уже не Кремль, а огромное количество бенефициаров этих репрессий. Наиболее очевидно это в культуре, но так везде", - ответил он.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

"Выборы" в России

17 марта в России пройдут так называемые президентские выборы, на которых победу, скорее всего, получит действующий в стране-агрессоре диктатор Владимир Путин.

Именно к президентским выборам Кремль приказал дожать Авдеевку и Купянск, но эта "миссия" дается военному руководству РФ большой кровью своих сил. По словам военнослужащего Евгения Дикого, захватом Авдеевки Россия ничего не добьется - разве что истощит войска на многие месяцы.

"В первую очередь они хотят дожать Авдеевку. Это политическая цель, потому что я не считаю генералов россиян какими-то гениями, но считать их полными дураками тоже нет оснований. Поэтому я думаю, что ни один генерал столько добровольно не ложил бы бойцов, сколько они кладут сейчас в Авдеевке", - пояснил он.

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