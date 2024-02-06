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РФ подтягивает резервы на Купянское направление: в ВСУ оценили уровень угрозы

Алёна Воронина
6 февраля 2024, 20:49
На Купянском направлении находится около 40 тысяч российских оккупантов. Захватчики продолжают стягивать туда резервы, но заменяют ими ранее уничтоженные.
Украинские военные, российские военные
РФ подтягивает резервы на Купянское направление/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают стягивать резервы на Купянское направление, но ими они лишь закрывают свои потери. Несмотря на подтягивание резервов, количество оккупантов на Купянском направлении продолжает оставаться в пределах 40 тысяч.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он отметил, что общая численность российских войск на Лимано-Купянском направлении составляет 110 тысяч.

"Если мы можем разделить это по направлениям, то именно на Купянском численность остается плюс-минус постоянной. Более того, хочу подчеркнуть, если мы говорим о личном составе, то это не означает, что все эти 40 тысяч одновременно участвуют на передней линии соприкосновения", – сказал Евлаш.

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Также он объяснил, что в указанное количество захватчиков входят не только боевые подразделения, но и подразделения обеспечения, ремонтные батальоны, тыловые службы, медицинские команды и т.п.

Евлаш также отметил, что российские оккупанты испытывают недостаток боеприпасов, поэтому они используют северокорейские и иранские боеприпасы.

"После иранских – большое количество нагара, что повышает частоту обслуживания этих пушек, поскольку могут быть сбои, взрывы внутри самого канала ствола. Конечно, всё это влияет. Более того, хочу подчеркнуть тем, кто разводит панику, что враг подтягивает резервы. Да, они подтягивают резервы, но эти резервы они подтягивают на замену ранее уничтоженным", – сказал он.

Евлаш добавил, что генерал-полковник Александр Сырский, командующий ОСУВ "Хортица", активно координирует работу на этом направлении. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, Сырский лично взаимодействует с командирами подразделений, участвующих в отражении наступления противника, и обеспечивает всем необходимым личный состав.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что в ВСУ оценили перспективы освобождения Горловки. Военнослужащий ВСУ отметил, что Горловка находится на высоте, а проводить наступательные операции в таких условиях всегда труднее.

Также ранее сообщалось, что началась новая фаза боев за Авдеевку. Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что эта фаза будет включать в себя тяжелые бои с российскими оккупационными войсками в городской застройке.

Напомним, в январе ВСУ уничтожили рекордное количество новейших российских БТР. В течение января 2024 года ВСУ уничтожили не менее 10 российских новейших БТР-82АТ, подтверждает OSINT-исследователь Александр Коваленко.

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война в Украине Купянск вторжение России
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