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В январе ВСУ уничтожили рекордное количество новейших российских БТР: подробности

Яна Ставская
6 февраля 2024, 20:27
По словам Коваленко, раньше БТР-82АТ уничтожались в единичных экземплярах на месяц.
В январе ВСУ уничтожили рекордное количество новейших российских БТР: подробности
ВС РФ продолжает терять дорогостоящую технику в "мясных" штурмах / Коллаж Главреда. Фото: Телеграмм Александра Коваленко

В течение января 2024 года ВСУ уничтожили по меньшей мере 10 российских новейших БТР-82АТ, подтверждает OSINT-исследователь Александр Коваленко.

Это намного больше, чем в декабре 2023-го - тогда удалось верифицировать утрату РФ двух таких БТР.

"В целом, данные БТР-82АТ уничтожались с 2022-го в единичных экземплярах на месяц, но в январе 2024 был установлен прямо-таки рекорд!" - отмечает Коваленко.

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Всего с 2022 года OSINT-исследователями было верифицировано уничтожение 43-х таких машин.

Что это за БТР

Как объясняет Коваленко, БТР-82АТ был впервые представлен на форуме "Армия-2019". По словам эксперта, эта машина копировала концепцию БТР-4 по повышению выживаемости посредством установки усиленных бронепанелей и противокумулятивных решёток.

"На самом деле БТР-82АТ - это пример того, как российский ВПК не смог осилить развитие и возрождение проекта БТР-87, а потому навесили на БТР-82 дополнительные бронелисты, которые по идее должны держать 12,7х108-мм, поставили комбинированный двухканальный прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером и остались всем довольны", - добавил Коваленко.

БТР-82АТ в основном были утрачены российской армией во время боев в районе Крынок и Авдеевки, отдельно отметил Коваленко.

"Именно на эти направления оккупанты кидают эти, пожалуй, пока наиболее бронированные БТРы, что тоже немаловажно для общего понимания ситуации", - высказался эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
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