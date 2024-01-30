ВСУ "похоронили" весь парк бронетехники РФ: чем закончился штурм села под Купянском

Соотношение потерь в тяжелой бронетехнике РФ и Украины составляет 139 к 33.

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ВС РФ наступают, несмотря на потери / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В сети появились первые кадры последствий попытки захвата российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. Судя по опубликованным видео, штурмы населенного пункта стоили противнику большого количества "похороненной" техники и живой силы.

Интенсивность боев в районе села под Купянском показал в своем Телеграмм-канале украинский журналист Денис Казанский.

"Десятки единиц подбитой российской техники на Купянско-Лиманском направлении. Результат очередного "мясного" штурма, в результате которого оккупантам на днях удалось захватить развалины очередного села", - пишет Казанский. видео дня

По подсчетам OSINT-аналитика Эндрю Перпетюа, за 21-26 января соотношение потерь в тяжелой бронетехнике РФ и Украины составляет 139 к 33. Это цена наступления России в Харьковской области.

В кадр, снятый украинским дроном, попали минимум пять разбитых танков вместе с ликвидированным и разбросанным по полю экипажем.

ВСУ разбили танковую колонну РФ под Купянском - смотрите видео:

"Захват" Табаевки - последние новости

28 января DeepState сообщил о захвате российскими оккупантами села Табаевка Харьковской области. Утверждалось, что в тот день войска оккупанта фиксировались уже в самом населенном пункте - геолокационные данные указывали, что враг продвинулся на запад от Синьковки.

Правда, на следующий день в ВСУ уже официально уточнили, что за село идут ожесточенные бои - украинские защитники осуществляли попытки не дать РФ закрепиться. Весь день в Табаевке проходили стабилизационные мероприятия.

Однако "победобесие" российской пропаганды факт масштабных потерь во время штурмов села не остановил. По словам спикера Сухопутных войск Владимира Фитьо, для российского общества оккупация Табаевки будет представлена как взятие Берлина, несмотря на то, что это населенный пункт, в котором ранее проживали менее 45 человек.

Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции.

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