Оккупанты готовятся штурмовать Харьковщину: в ВСУ рассказали о возможном сценарии

Для того, чтобы пойти на Харьков, стране-агрессору России надо собрать очень большие силы, считает Фитьо.

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Оккупанты готовятся штурмовать Харьковщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что уже неоднократно поднимался вопрос, способны ли россияне пойти в наступление на Харьков или другие областные центры.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Фитьо заявил, что россияне не имеют сил, чтобы двигаться на Харьков.

"Для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое расположено на северной границе, на Купянском направлении. мы контролируем, мы видим их перемещение", - отметил Фитьо. видео дня

Спикер подчеркнул, что угрозы для Харькова с севера по состоянию на сейчас нет. Там есть инженерные укрепления, прифронтовые регионы контролируют Силы обороны. Ситуация под контролем, поводов для переживаний для харьковчан нет.

Ситуация на фронте: наступление на Харьковщину

Напомним, что в разведке сообщили дату и направление, где Россия готовит новое наступление под Харьковом. Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку российские войска только атаковали.

Олег Жданов раскрыл угрозу повторного наступления России на Чернигов и Киев. Россияне продолжают обстреливать украинскую территорию с помощью артиллерии и авиации и проводят диверсионно-разведывательные операции.

В ВСУ ответили, есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков. Владимир Фитьо заявил, что угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков сегодня нет. По его словам, на границе активно возводятся укрепления.

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