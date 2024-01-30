На Таврическом направлении оккупанты понесли большие потери: в ВСУ поразили количеством

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах нескольких населенных пунктов.

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ВСУ мощно ликвидирует оккупантов и их технику / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

В Силах обороны сообщили, что за прошедшие сутки, 29 января, украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.

На Facebook-странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сообщили, что за сутки враг нанес 37 авиаударов, 2 ракетных удара и провел 36 боевых столкновений. Оккупанты также осуществили 1073 артобстрела.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские военные отбили 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Успехи украинской армии на фронте

Потери врага в живой силе составили 371 человека. Также ВСУ уничтожили 40 единиц вражеской техники и нейтрализовали 235 БпЛА различных типов, в частности:

видео дня

5 танков;

13 ББМ;

10 артсистем;

1 СПГ (АГС);

2 средства ПВО;

8 автомобилей;

1 единицу специальной техники.

Напомним, что ВСУ налетели на штурмовой "кулак" оккупантов под Угледаром. Украинские войска продолжают плановую работу по уничтожению живой силы и техники противника. В результате все поле боя было усеяно телами штурмовой группы ВС РФ.

Военный Роман Гасько рассказал правду о ситуации на фронте. Украина значительно уступает врагу в инженерных сооружениях. На построение качественных блиндажей и окопов оккупанты тратили несколько недель или месяцев.

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