На Таврическом направлении оккупанты понесли большие потери: в ВСУ поразили количеством

В Силах обороны сообщили, что за прошедшие сутки, 29 января, украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.
На Facebook-странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сообщили, что за сутки враг нанес 37 авиаударов, 2 ракетных удара и провел 36 боевых столкновений. Оккупанты также осуществили 1073 артобстрела.
- На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.
- На Шахтерском направлении украинские военные отбили 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.
- На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Успехи украинской армии на фронте
Потери врага в живой силе составили 371 человека. Также ВСУ уничтожили 40 единиц вражеской техники и нейтрализовали 235 БпЛА различных типов, в частности:
- 5 танков;
- 13 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 СПГ (АГС);
- 2 средства ПВО;
- 8 автомобилей;
- 1 единицу специальной техники.
Напомним, что ВСУ налетели на штурмовой "кулак" оккупантов под Угледаром. Украинские войска продолжают плановую работу по уничтожению живой силы и техники противника. В результате все поле боя было усеяно телами штурмовой группы ВС РФ.
Военный Роман Гасько рассказал правду о ситуации на фронте. Украина значительно уступает врагу в инженерных сооружениях. На построение качественных блиндажей и окопов оккупанты тратили несколько недель или месяцев.
Больше военных новостей:
- РФ наступает вблизи Первомайского и готовит новый штурм под Авдеевкой
- "Понадобятся годы": в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины
- Россияне пытаются захватить Табаевку: эксперт назвал три задачи оккупантов