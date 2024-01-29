РФ наступает вблизи Первомайского и готовит новый штурм под Авдеевкой

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что российские оккупационные войска значительно усилили наступательные действия в районе Первомайского с применением большого количества БПЛА.
"Последние двое суток враг усилил концентрацию своих атак в районе Первомайского. Оккупанты чаще используют свою технику, подвозя к линии фронта личный состав. Также очень активизировались оккупанты в использовании беспилотников, особенно ночью. То есть, враг делает очень большое количество сбросов на наши позиции и также используют дроны-камикадзе", - рассказал Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо".
Офицер подчеркнул, что оккупанты продолжают накапливать силы и средства для активных штурмовых действий
"Впрочем, существенно ситуация по их атакам не изменилась. Враг пытается пробить оборону наших подразделений по всей линии фронта вокруг Авдеевки. Также мы наблюдаем накопление сил и средств, что свидетельствует о планах оккупантов усилить штурмовые и наступательные действия на Авдеевском направлении. Сегодня почва уже позволяет использовать тяжелую бронетехнику и поэтому, вполне вероятно, оккупанты решатся начать активную штурмовую фазу боевых действий", - отметил он.
Ситуация на Авдеевском направлении: что известно
Напомним, что боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке. По словам военнослужащего ВСУ 110 ОМБр Сергея Волкова, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Адвеевки с 3 направлений при этом периодически применяя бронетехнику.
РФ готовится сбросить около 500 авиабомб на Авдеевку. Офицер "Легиона Свободы" отметил, что почти за 25 км на максимальных высотах самолет сбрасывает управляемую авиабомбу и она планируя долетает до Авдеевки.
Президент Владимир Зеленский рассказал о потерях оккупантов в Авдеевке. Россия отправляет своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкую область в таком количестве, что из погибших оккупантов там образуются целые заборы.
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