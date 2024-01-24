'Перебить единственную дорогу': РФ готовится сбросить около 500 авиабомб на Авдеевку

Офицер "Легиона Свободы" отметил, что почти за 25 км на максимальных высотах самолет сбрасывает управляемую авиабомбу и она планируя долетает до Авдеевки.

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Россияне меняют тактику на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов сообщил, что сегодня стоит акцентировал внимание не на попытках оккупантов зайти в Авдеевку, а на количестве КАБов, которое они применяют, чтобы перебить единственную дорогу.

"Враг в огромном количестве применяет КАБы. Около 500 КАБов будет сброшено за этот месяц на Авдеевку. То есть, за этот короткий период 2024 года, было выпущено гораздо больше КАБов, чем за весь прошлый 2023 год. КАБы они используют для того, чтобы перебить единственную дорогу. Оккупанты понимают, что только стерев город с лица земли, они смогут каким-то образом подвинуть Силы обороны Украины", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

КАБ - авиабомба, которая планирует и сбрасывается с самолета. Ее точность не такая высокая как у ракет, но разрушительная сила КАБов гораздо выше, отметил Морозов.

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"Примерно за 25 км на максимальных высотах самолет сбрасывает управляемую авиабомбу и она планируя долетает до Авдеевки. Это делается для того, чтобы полностью уничтожить дома, как возможные опорные пункты Сил обороны. Так же эти КАБы летят на старую часть Авдеевки, в поисках домов, где могут находиться Силы обороны. КАБы в таком количестве могут уничтожить все живое, не только Силы обороны, а полностью уничтожить город", - добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что аналитики Института изучения войны зафиксировали продвижение оккупантов по улицам Авдеевки. Захватчикам удалось продвинуться в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной.

Силы обороны стремительно уничтожают бронетехнику оккупантов в Авдеевке. Украинские военные активно уничтожают вражескую технику, которой россияне поддерживают пехоту. За три дня оккупанты потеряли 41 единицу техники.

Враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку. Виталий Барабаш сообщил, что россияне бросили все усилия для перерезания логистики на Авдеевку. В последнее время враг очень активно бьет по дороге.

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