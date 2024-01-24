Россия получила миллион боеприпасов: эксперт раскрыл угрозы

Китайский лидер Си Цзиньпин реализует свой сценарий, ведь хочет утвердить переговорную позицию со Штатами по Тайваню.

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Путин получает поставки оружия от Китая / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

В интервью Главреду полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что Россия уже успела получить миллион боеприпасов от своих союзников.

"Да, Лавров поехал в Пекин, а Шойгу - в Пхеньян, и в результате России в течение нескольких месяцев дали миллион боеприпасов. Причем Москва получит еще 500 тысяч снарядов. Это дело рук Китая, ведь понятно, что Ким Чен Ын не принимает самостоятельных решений и является марионеткой Си Цзиньпина", - отметил эксперт.

Жданов пояснил, что китайский лидер Си реализует свой сценарий - он утверждает переговорную позицию со Штатами по Тайваню.

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"Действует глава Китая примерно по такой схеме: я дам России столько вооружений, сколько ей надо, чтобы она выиграла в этой войне, если вы мне не уступите Тайвань", - добавил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Китай и война России против Украины: что известно

Напомним, что в Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление о войне РФ против Украины. Позиция официального Пекина относительно войн в Украине и Израиле остается "четкой и последовательной", утверждает представительница китайского МИД Мао Нин.

Китай может втайне помочь РФ построить подводный тоннель в Крым. На встрече российских и китайских бизнесменов тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, для чего уже создан "консорциум".

СМИ узнали о тайных обещаниях Путина Си Цзиньпину. Лидер КНР Си Цзиньпин обижен на Путина, поскольку хозяин Кремля не предупредил его о полномасштабном вторжении в Украину.

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