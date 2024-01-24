УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Разрушит планы": эксперт раскрыл, почему Запад медлит с военной помощью Киеву

Юлия Закрепа
24 января 2024, 05:10
Гетман добавил, что в ООН до сих пор идут дискуссии по поводу того, стоит ли Украине стрелять по военным объектам на территории РФ.
'Разрушит планы': эксперт раскрыл, почему Запад медлит с военной помощью Киеву
За кого будет воевать Запад / коллаж: Главред, фото: НАТО

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что Запад приблизился к ситуации, когда встает вопрос: либо они помогают Украине, либо сами воюют с Россией. Он также пояснил, что не понятно, почему они медлят с военной помощью Киеву при таких обстоятельствах.

Гетьман считает, что они не хотят видеть реальность, потому что это разрушит планы многих власть имущих, которые поддерживают контакты с Россией, сидят на финансовых потоках и очень не хотят, чтобы ломался их довольно неплохой образ жизни. Он добавил, что проблема заключается в существовании многих неэффективных межгосударственных организаций, таких как ООН.

"Во всех этих институтах люди получают очень неплохую заработную плату и должны выполнять функции, направленные на обеспечение мира в Европе и мире. Если им это не удается, возникает вопрос о том, чем они занимаются. Может, пусть идут по домам и занимаются своими делами, а мы создадим другие международные организации, которые будут способны сдержать агрессора от наступления и обеспечить мир? Ни Красный Крест, ни ОБСЕ, ни ООН не справились. Эти площадки до сих пор имеют определенное влияние, и мы продолжаем там выступать, но что они смогли сделать, чтобы предотвратить атаки России на Украину? Ничего. Как не смогли они предотвратить и другие террористические атаки в других уголках мира. Они не хотят согласиться со своей неспособностью и потребностью меняться, они боятся и думают, что все пройдет само по себе", - подчеркнул эксперт.

видео дня

Гетьман добавил, что там до сих пор идут дискуссии по поводу того, стоит ли Украине стрелять по военным объектам на территории РФ.

"Когда дети, видевшие эту войну, подрастут и будут изучать историю, они будут удивляться: как можно было несколько лет колебаться, можно ли атаковать военный объект врага на его территории. Это то же самое, если бы Израилю сказали не атаковать ХАМАС, мол, когда по нему бьют, пусть отбивается, но сам не стреляет по территории врага. Вменяемые люди покрутили бы пальцем у виска, услышав такое. В отношении Украины используется сама такая риторика: здесь отбивайтесь, но по объектам врага не бейте, потому что это эскалация. Полный бред", - пояснил он.

Вскоре голоса тех, кто призывает не бить по территории России, будут становиться все тише, а впоследствии их вообще не слушать.

"Но пока они имеют влияние, и поэтому сохраняется странная ситуация: украинцы держат щит, воюют за всю Европу, оберегают ее от российского нашествия, и при этом никаких итальянских, американских, британских, немецких или французских войск здесь нет. Более того, европейцы колеблются, предоставлять ли военную технику. Эта странная позиция может привести к тому, что мы не сможем остановить русских, и они пойдут дальше. Неужели в Европе этого не понимают? Думаю, понимают, но не хотят в это верить. Дай Бог, чтобы они это осознали как можно скорее", - отметил военный эксперт.

Напомним, что майор запаса ВСУ заявил, что война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине. У меры, вероятнее всего, есть альтернативный план по защите от вторжения России, добавил он.

СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев, как начнется война РФ с НАТО. Военные не исключают боев в космосе-когда стороны используют спутники для нападения на противника или создания препятствий.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО вторжение России Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

США выделят Украине почти 12 млрд долларов: куда пойдут деньги

США выделят Украине почти 12 млрд долларов: куда пойдут деньги

06:57 Мир
Влепит почти 6-бальный шторм: Украину внезапно накроет новая магнитная буря

Влепит почти 6-бальный шторм: Украину внезапно накроет новая магнитная буря

06:00 Синоптик
"Этой ночью": военный эксперт раскрыл, когда РФ снова нанесет массированный удар

"Этой ночью": военный эксперт раскрыл, когда РФ снова нанесет массированный удар

22:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:28

Оккупанты пытались вернуть позиции в Крынках: в ISW рассказали, что из этого вышло

06:57

США выделят Украине почти 12 млрд долларов: куда пойдут деньги

06:10

На нас напали российские людоедымнение

06:00

Влепит почти 6-бальный шторм: Украину внезапно накроет новая магнитная буря

05:10

"Разрушит планы": эксперт раскрыл, почему Запад медлит с военной помощью Киеву

Европа к войне не готова, РФ способна захватить страны Балтии, как Крым - ГетьманЕвропа к войне не готова, РФ способна захватить страны Балтии, как Крым - Гетьман
04:30

Вот для чего на самом деле нужно промывать рис: об этом знают не все

03:55

Как готовить свеклу в микроволновке: хитрый трюк сразит наповал опытных хозяек

03:24

Какие бывают размеры постельного белья: как правильно выбрать

02:45

14-летняя дочь Веры Брежневой удивила взрослой фотосессией

Реклама
02:12

Можно не ломать ногти: как найти край скотча легко и быстро

01:34

РФ накапливает силы и ждет нужной погоды: майор рассказал о планах оккупантовВидео

23 января, вторник
23:44

Positiff откровенно рассказал, как его изменил развод с подружкой Каменских

22:53

"Этой ночью": военный эксперт раскрыл, когда РФ снова нанесет массированный удар

22:49

Известный шоумен признался, что отбил жену у другого мужчины: "Это мотивировало"

22:33

Россия снова атакует Украину баллистикой и дронами

22:29

Фильм о Мариуполе номинировали на Оскар-2024Видео

22:28

Применили новую тактику: в Белом доме отреагировали на ракетный удар по Украине

22:10

"Патриот" Киркоров в США сходил на Мадонну и выгулял своего "подопечного" из Донецка

21:55

"Буферная зона" в России: Маломуж отреагировал на эвакуацию россиян из БелгородаВидео

21:50

Такого оружия у нас еще не было: в Минобороны рассказали об итогах "Рамштайна"

Реклама
21:20

Что делать, если постоянно хочется спать днем: тревожные признаки

21:19

Потеряли более 54 тысяч солдат: Умеров рассказал о ситуации на фронте

20:58

В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает

20:27

Могут побить все рекорды: в Украине вырастут цены на популярные продукты

19:48

Бизнес и преследования: возможен ли новый общественный договор?мнение

19:47

"Там нормальная жизнь": Фицо зашкварился заявлением после удара РФ по Киеву

19:37

Песков, оскорбляя Зеленского, унизил ПутинаВидео

19:21

Лунный календарь 24 января: что будет, если избавиться от проблем прошлого

19:12

Умер "отец" легендарной группы Boney M Фрэнк ФарианВидео

19:10

Стопроцентная эффективность ПВОмнение

19:05

Без света осталось почти 100 тысяч россиян: детали взрывов во Владивостоке

18:58

Порывы ветра будут 48 м/с: в Украину врывается шторм

18:53

Удары украинских дронов обвалили поставки сырой нефти из РФ морем – Bloomberg

18:30

Украина получит налоги от российских активов: в Евросоюзе дали "благословение"

18:28

Война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине - ГетьманВидео

18:24

Почему помощь Украине от ЕС уменьшается: глава МИД Польши назвал причины

18:04

Почему не стоит спешить садиться за стол 24 января: это принесет беду

17:47

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

17:32

Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

17:32

Помощь Украине: Умеров назвал условие прорыва, в США сделали громкое заявление

Реклама
17:29

Женщина раскрыла гениальный лайфхак, как устранить стойкие пятна на диване

17:19

"Ждет взрывной прием": Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью

16:55

Как начнется война РФ с НАТО: СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев

16:50

Только люди с высоким IQ смогут найти телефон: сложная оптическая иллюзия

16:44

Приобретенные при содействии Favbet Foundation пикапы Peugeot хорошо проявили себя при выполнении боевых задач – командир РУБпАК

16:37

Как оформить почти тысячу грн прибавки к пенсии: кто имет право

16:34

Авдеевка под угрозой захвата: боец ВСУ назвал, на какие города нацелится РФ

16:22

Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины: генерал назвал условие

16:05

На Мадонну фанаты подали в суд - что случилось

16:00

Как фото с айфона перенести на компьютер: эти советы сохранят массу времени

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять