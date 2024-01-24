'Разрушит планы': эксперт раскрыл, почему Запад медлит с военной помощью Киеву

Гетман добавил, что в ООН до сих пор идут дискуссии по поводу того, стоит ли Украине стрелять по военным объектам на территории РФ.

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За кого будет воевать Запад / коллаж: Главред, фото: НАТО

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что Запад приблизился к ситуации, когда встает вопрос: либо они помогают Украине, либо сами воюют с Россией. Он также пояснил, что не понятно, почему они медлят с военной помощью Киеву при таких обстоятельствах.

Гетьман считает, что они не хотят видеть реальность, потому что это разрушит планы многих власть имущих, которые поддерживают контакты с Россией, сидят на финансовых потоках и очень не хотят, чтобы ломался их довольно неплохой образ жизни. Он добавил, что проблема заключается в существовании многих неэффективных межгосударственных организаций, таких как ООН.

"Во всех этих институтах люди получают очень неплохую заработную плату и должны выполнять функции, направленные на обеспечение мира в Европе и мире. Если им это не удается, возникает вопрос о том, чем они занимаются. Может, пусть идут по домам и занимаются своими делами, а мы создадим другие международные организации, которые будут способны сдержать агрессора от наступления и обеспечить мир? Ни Красный Крест, ни ОБСЕ, ни ООН не справились. Эти площадки до сих пор имеют определенное влияние, и мы продолжаем там выступать, но что они смогли сделать, чтобы предотвратить атаки России на Украину? Ничего. Как не смогли они предотвратить и другие террористические атаки в других уголках мира. Они не хотят согласиться со своей неспособностью и потребностью меняться, они боятся и думают, что все пройдет само по себе", - подчеркнул эксперт.

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Гетьман добавил, что там до сих пор идут дискуссии по поводу того, стоит ли Украине стрелять по военным объектам на территории РФ.

"Когда дети, видевшие эту войну, подрастут и будут изучать историю, они будут удивляться: как можно было несколько лет колебаться, можно ли атаковать военный объект врага на его территории. Это то же самое, если бы Израилю сказали не атаковать ХАМАС, мол, когда по нему бьют, пусть отбивается, но сам не стреляет по территории врага. Вменяемые люди покрутили бы пальцем у виска, услышав такое. В отношении Украины используется сама такая риторика: здесь отбивайтесь, но по объектам врага не бейте, потому что это эскалация. Полный бред", - пояснил он.

Вскоре голоса тех, кто призывает не бить по территории России, будут становиться все тише, а впоследствии их вообще не слушать.

"Но пока они имеют влияние, и поэтому сохраняется странная ситуация: украинцы держат щит, воюют за всю Европу, оберегают ее от российского нашествия, и при этом никаких итальянских, американских, британских, немецких или французских войск здесь нет. Более того, европейцы колеблются, предоставлять ли военную технику. Эта странная позиция может привести к тому, что мы не сможем остановить русских, и они пойдут дальше. Неужели в Европе этого не понимают? Думаю, понимают, но не хотят в это верить. Дай Бог, чтобы они это осознали как можно скорее", - отметил военный эксперт.

Напомним, что майор запаса ВСУ заявил, что война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине. У меры, вероятнее всего, есть альтернативный план по защите от вторжения России, добавил он.

СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев, как начнется война РФ с НАТО. Военные не исключают боев в космосе-когда стороны используют спутники для нападения на противника или создания препятствий.

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