'Буферная зона' в России: Маломуж отреагировал на эвакуацию россиян из Белгорода

Если Россия будет проигрывать, она будет проигрывать полностью, режим будет падать, подчеркнул Николай Маломуж.

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Маломуж рассказал, Будет ли Белгород буферной зоной / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, росСМИ

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Он рассказал, могут ли на границе с Украиной действительно возникнуть такие "народные республики". Эксперт также отметил, может ли возникнуть "буферная зона" на территории РФ.

"Никаких буферных зон не будет, на это не согласится ни Россия, ни Украина. Любые переходные форматы сейчас чрезвычайно проблематичны. Сегодня стоит вопрос о восстановлении международного права и освобождении территории Украины. Как раз этот базовый принцип не позволяет миру давить на Украину, заставляя ее пойти на договоренности о том, чтобы оставить оккупированные территории за Россией и создать буферные зоны", - подчеркнул Маломуж.

Украинский генерал считает, что Москва на это никогда не согласится. Если Россия будет проигрывать, она будет проигрывать полностью, режим будет падать.

"О буферных зонах не будет даже задаваться вопросом. А если россияне еще будут держаться, то им это просто не выгодно. Они не будут создавать таких зон, потому что будут считать, что доминируют на поле боя, это для них неприемлемо", - пояснил он.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж спрогнозировал, когда россияне могут потерять сухопутный коридор в Крым:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Бавовна" в Белгороде

Напомним, что 30 декабря Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Подчеркивается, что неэффективная работа российской противовоздушной обороны уже нанесла разрушение гражданской инфраструктуре города.

В российском Белгороде прогремели очередные взрывы и "прилеты" 4 января. Местные жители слышали звуки сирены и "прилеты". Также в Сети появилось видео, где зафиксирован момент взрыва в Белгороде.

Стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода. По словам спикера УДА "Юг", в течение 2023 года мир увидел настоящий уровень российской противовоздушной обороны и ее способность сбивать ракеты и дроны.

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