НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов: Украина получит их через 2 года

Заказ касается именно пополнения запасов боеприпасов стран-членов НАТО, ведь Альянс не поставляет летальное оружие странам, не входящим в блок.

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НАТО подписало соглашение о новом вооружении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Аrmyinform, ua.depositphotos.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов США на покупку 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

"Производство боеприпасов является абсолютной необходимостью, чтобы мы могли продолжать оказывать поддержку Украине, потому что до сих пор мы пользовались нашими запасами", - сказал Столтенберг, объявляя о подписании контракта, передает "Радіо Свобода".

На вопрос "Радіо Свобода", когда эти боеприпасы могут попасть в Украину, генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс сообщила, что сроки выполнения контракта - 24-36 месяцев.

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В то же время стоит учесть, что этот заказ касается именно пополнения запасов боеприпасов стран-членов НАТО, ведь Альянс не поставляет летальное оружие странам, не входящим в блок. Страны-члены блока предоставляют оружие и боеприпасы Украине на двусторонней основе, поэтому они имеют право использовать закупленное через НАТО оружие и амуницию в пользу Украины.

Напомним, что НАТО может отправить в Украину собственные военные силы. Чем больше Россия эскалирует, тем больше вероятность того, что некоторые страны-члены НАТО будут вмешиваться в ситуацию на местах, считает Мэтью Брайза.

НАТО планирует провести в феврале масштабные военные учения. Учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию. Участие примут около 90 тыс. солдат.

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