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НАТО может отправить в Украину собственные военные силы: дипломат назвал условия

Юлия Закрепа
20 января 2024, 15:47
НАТО не будет напрямую вмешиваться, если только некоторые страны-члены НАТО не подвергнутся нападению со стороны России.
НАТО может отправить в Украину собственные военные силы: дипломат назвал условия
НАТО может дать свои войска Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Мэтью Брайза, экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США, рассказал, насколько далеко будут готовы пойти наши партнеры по сделкам по безопасности

"Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, о которых мы говорили, которые, не под эгидой НАТО, могут прислать в Украину свои собственные военные силы и средства", - сказал Брайза в интервью для телеканала "Еспресо".

Этот вопрос время от времени появляется, и нет четкого ответа на то, какими являются границы для отдельных западных партнеров Украины, кроме того, что НАТО не будет напрямую вмешиваться, если только некоторые страны-члены НАТО не подвергаются нападению со стороны России, отметил экс-советник госсекретаря США.

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"Чем больше Россия эскалирует, тем больше вероятность того, что некоторые страны-члены НАТО будут вмешиваться в ситуацию на местах. Я также думаю, что чем больше Украина сможет добиться успеха и удержать Черноморский флот подальше от Черного моря, тем больше она сможет подготовиться при поддержке своих западных друзей, чтобы разрушить сухопутный мост между Крымом и Россией. Убежден, что мы будем наблюдать еще больше помощи от стран Запада", - резюмировал он.

Напомним, что НАТО планирует провести в феврале масштабные военные учения. Учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию. Участие примут около 90 тыс. солдат.

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. олова Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту, который потребует существенных изменений в их жизни.

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