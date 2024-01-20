'Прикроют почти всю Украину': генерал раскрыл, сколько необходимо установок Patriot

Украине нужно около 50-60 Patriot и 50-60 SAMP/т, тогда они смогут прикрыть почти все города.

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Сколько ПВО нужно еще Украине / коллаж: Главред, фото: армия, Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Он рассказал, сколько установок Patriot еще нужно, чтобы Киев и другие областные центры, которые больше всего обстреливает ракетами враг, в частности, Харьков, Одесса, Днепр, были полностью прикрыты.

Генерал рассказал, что необходимы комплексные средства ПВО, не только Patriot, которых нужно не менее 50-60 единиц, и они должны быть распределены по разным городам Украины.

"Так же и SAMP/Т, которые берут баллистику, а это очень важно, чтобы мы имели возможность сбивать кинжалы, Искандеры, а также С-300 и С-400, которые бьют по Харькову, Запорожью, Днепру и другим городам. Такие ракеты очень быстро летят, например, С-400, модифицированные под наземные цели, летят полторы-две минуты, поэтому их может перехватить только эффективная система ПВО новейшего типа вроде Patriot, SAMP/т, Iris, NASAMS и другие, которые сбивают и ракеты, и беспилотники", - пояснил Маломуж.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужно около 50-60 Patriot и 50-60 SAMP/т, тогда они смогут прикрыть почти все города и стратегические объекты в радиусе 60 км вблизи установок. Немецкие комплексы Iris прикрывают все в радиусе десятков километров и являются очень эффективными.

"Также требуется до 200 установок разного пошиба, например, Gepard и другие австралийские, испанские, французские, немецкие установки, которые в автоматическом режиме обнаруживают и фиксируют беспилотные летательные аппараты. Они делают 600 выстрелов в минуту снарядами 40-го калибра - это очень мощные системы, уничтожающие любой беспилотник",-отметил он.

Украине также нужно до 100-150 единиц стратегических систем ПВО, до 250 единиц - тактических. Такая система ПВО сможет защищать все города и села, крупные стратегические объекты Украины.

"Поэтому соответствующие вопросы мы должны ставить перед 2 союзниками, покупать вооружение на международных рынках, начиная от средств советского производства и заканчивая новыми средствами натовского образца. Ну и, конечно, наш ВПК также должен работать на всю мощность, производя и беспилотники, и ракеты (например, баллистического типа дальностью до 2 тысяч км, а КБ "Южное" может производить и ракеты дальностью до 10 тысяч км), и БТРы, и БМП, и танки, и боеприпасы разных калибров", - добавил Николай Маломуж.

Только действуя так, мы сможем подготовиться к стратегическим наступательным операциям и освобождению территорий Украины, считает генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите прогноз Николая Маломужа о том, какие города в ближайшее время попытается захватить Россия:

Напомним, что президент Владимир Зеленский откровенно высказался относительно дефицита систем ПВО. Он заявил, что Украина пока не обладает комплексной защитой неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками Украине новых систем ПВО.

Юрий Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО. Представитель Воздушных Сил отметил, что для ракетного удара по территории Украины 29 декабря 2023 года россияне могли применить новую модификацию ракет типа Х-22.

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