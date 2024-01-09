Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

Противовоздушные бои идут в Украине фактически ежедневно, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о дефиците ракет к системам ПВО / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Украинская система противовоздушной обороны нуждается в усилении, заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Об этом он написал в материале на NV, комментируя информацию о дефиците ракет к системам ПВО в Украине.

"Давайте прямо — он (дефицит ракет ПВО, - ред.) у нас есть всегда, поскольку мы полностью зависим от поставок зенитных управляемых ракет. Речь идет именно об этом типе вооружения. Как к советским системам, так и к западным. Противовоздушные бои, когда мы сбиваем воздушные цели, идут фактически ежедневно", - отметил представитель ВСУ.

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Как уточнил он в комментарии изданию Liga, Украина сегодня зависит от поставок западного вооружения не только к зенитным ракетным комплексам.

"У нас появляется все больше западной техники, и, соответственно, она нуждается в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении и боеприпасах", – пояснил он.

Украинский офицер также отметил, что согласно расходам происходит нормированная поставка боеприпасов в те или иные системы ПВО.

Игнат также добавил, что дефицит зенитных управляемых ракет к ЗРК Patriot в Украине есть. Именно поэтому, по его мнению, возникают такие опасения, которые высказываются на страницах западных СМИ.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее в Воздушных силах объяснили, почему ПВО удалось сбить лишь 18 ракет из 51. Как сказал в эфире единого телемарафона спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, процент успешных сбиваний в целом остается прежним.

По данным Воздушных сил ВСУ, военные страны-агрессора РФ утром 8 января выпустили по Украине 51 ракету, 18 удалось сбить.

Российские военные регулярно обстреливают территорию Украины, которые находятся в досягаемости их ракет, беспилотников, артиллерии и РСЗО – в том числе и гражданские объекты.

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