В Воздушных силах объяснили, почему ПВО удалось сбить лишь 18 ракет из 51

Как сказал в эфире единого телемарафона спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, процент успешных сбиваний в целом остается прежним

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Утром 8 января русские оккупанты выпустили по Украине 51 ракету, 18 удалось сбить - Игнат / коллаж Главред, скриншот из видео

Утром в понедельник, 8 января, во время массированной атаки страны-агрессора России по Украине украинскому ПВО удалось сбить вражеских 18 ракет, а процент успешных сбитий в целом остается прежним. Об этом сказал в эфире единого телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня (8 января – Главред), потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбивания. Процент остается прежним. […] Конечно, Х-101 хотелось и больше сбить, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения. […] Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря – 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас есть 59", – объяснил он.

Напомним, ранее утром в понедельник, 8 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информировали о пусках крылатых и баллистических ракет, в том числе и с территории временно аннексированного Крыма.

видео дня

Во многих городах Украины сообщали о взрывах и работе сил противовоздушной обороны.

По данным Воздушных сил ВСУ, военные страны-агрессора РФ утром 8 января выпустили по Украине 51 ракету, 18 удалось сбить.

Российские военные регулярно обстреливают территорию Украины, которые находятся в досягаемости их ракет, беспилотников, артиллерии и РСЗО – в том числе и гражданские объекты.

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