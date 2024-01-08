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РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами: сбить удалось половину

Алёна Воронина
8 января 2024, 12:22
Россияне ночью и утром совершили массированный ракетный удар по Украине. Они использовали полусотни ракет и 8 дронов. Удалось сбить половину воздушных целей.
Ракетный удар по Украине 8 января
РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Страна-агрессор Россия ночью и утром в понедельник, 8 января, массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками.

Российские захватчики в общей сложности применили 59 средств воздушного нападения. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Оккупанты выпустили по Украине:

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  • 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ);
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области России;
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);
  • 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
  • 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл России;
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда (Крым);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).

Захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

"На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, были направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям", – говорится в сообщении.

Сколько ракет и дронов удалось сбить

Украинская противовоздушная оборона сбила 8 вражеских дронов "Шахед" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей", – отметили в воздушных силах.

Удар ракетами и дронами по Украине 8 января

Напомним, ночью и утром 8 января РФ запустила крылатые ракеты и дроны по Украине. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.

Сообщалось, что Кривой Рог был под массированным ракетным ударом. Там были взрывы. Под вражеский удар попал торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения, он находится в удовлетворительном состоянии.Также "прилет" был в Лозоватской общине Криворожского района. Там погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом.

Напомним, в Запорожье прогремели взрывы во время тревоги. Были попадания ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами. Известно о двух пострадавших-мужчине и женщине.

Также из-за вражеского обстрела Хмельницкого большой пожар и двое погибших. Оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры области. В области в результате ракетного удара погибли два человека.

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