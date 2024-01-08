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РФ бьет ракетами по Украине, в Днепре, Харькове, Запорожье - взрывы: что известно

Анна Ярославская
8 января 2024, 07:12
РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.
Ракетный удар, Ту-95МС
Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по украинским городам / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Утром 8 января 2024 вся Украина "красная" из-за ракетной атаки российских оккупантов. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по украинским городам.

Сообщается, что уже звучат взрывы в Днепре, Запорожье, Харькове. Ракеты направляются в сторону Кропивницкого и Львовской области.

Взрывы в Харькове

"Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Глава Харьсковской ОВА Олег Синегубов такж сообщил о том, что оккупанты наносят удары по Харькову и области и призвал оставаться в укрытиях.

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.

"На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется", - написал он в Telegram.

В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Взрывы в Днепре

В Воздушных силах предупредили о движении воздушной цели в направлении Днепра и призвали украинцев оставаться в укрытиях.

Позже в Сети сообщили о взрывах в городе.

Официальной информации пока что нет.

Ситуация на Львовщине

Глава Львовской ОВА Маким Козицкий сообщил о том, что около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины.

"Ракеты уже во Львовской области. Опасность очень высока. Находитесь в укрытии или по правилу "двух стен", - написал он в Telegram в 7:09.

Позже стало известно, что часть ракет сменила курс со Львовщины на Хмельнитчину. Однако угроза для Львовской области все еще высока.

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Ракетные удары РФ по Украине

В последний раз такая массированная ракетная атака по Украине была утром 2 января. Серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.

РФ применила 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

  • 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

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