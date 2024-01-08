РФ бьет ракетами по Украине, в Днепре, Харькове, Запорожье - взрывы: что известно

Утром 8 января 2024 вся Украина "красная" из-за ракетной атаки российских оккупантов. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по украинским городам.
Сообщается, что уже звучат взрывы в Днепре, Запорожье, Харькове. Ракеты направляются в сторону Кропивницкого и Львовской области.
Взрывы в Харькове
"Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Глава Харьсковской ОВА Олег Синегубов такж сообщил о том, что оккупанты наносят удары по Харькову и области и призвал оставаться в укрытиях.
Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.
"На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется", - написал он в Telegram.
В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.
Медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.
Взрывы в Днепре
В Воздушных силах предупредили о движении воздушной цели в направлении Днепра и призвали украинцев оставаться в укрытиях.
Позже в Сети сообщили о взрывах в городе.
Официальной информации пока что нет.
Ситуация на Львовщине
Глава Львовской ОВА Маким Козицкий сообщил о том, что около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины.
"Ракеты уже во Львовской области. Опасность очень высока. Находитесь в укрытии или по правилу "двух стен", - написал он в Telegram в 7:09.
Позже стало известно, что часть ракет сменила курс со Львовщины на Хмельнитчину. Однако угроза для Львовской области все еще высока.
Новость дополняется....
Ракетные удары РФ по Украине
В последний раз такая массированная ракетная атака по Украине была утром 2 января. Серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.
РФ применила 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:
- 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Другие новости:
- Ответ на ракетные удары России: в ЕС заговорили о важном решении для Украины
- В Воздушных силах пояснили, можно ли заранее предвидеть ракетные удары оккупантов
- Система защиты РФ серьезно пострадала: новые детали ракетного удара ВСУ по Крыму