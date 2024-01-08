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Оккупанты запустили по Киеву "Кинжалы": первые подробности

Анна Ярославская
8 января 2024, 07:36
Во многих городах Украины сегодня утром звучат взрывы. Существует и угроза ракетного удара по столице.
Миг-31К, Кинжал, ракетный удар
Миг-31К, Кинжал, ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Утром 8 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. Во многих городах звучат взрывы. Существует и угроза ракетного удара по столице.

"Не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях!", - призвал Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

Оккупанты подняли в небо четыре самолета Миг-31К.

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"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", - предупредили в Воздушных силах Украине в 07:19.

В Сети пишут, что ракеты по Киеву были фальш-целями. Официально информация не подтверждена.

Ракетный удар по Украине 8 января

Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. Пока что информации о пострадавших нет.

В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Кривой Рог - под массированным ракетным ударом российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога.

Взрывы сегодня прогремели также в Днепре, Запорожье и других городах.

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