Оккупанты запустили по Киеву "Кинжалы": первые подробности

Утром 8 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. Во многих городах звучат взрывы. Существует и угроза ракетного удара по столице.
"Не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях!", - призвал Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.
Оккупанты подняли в небо четыре самолета Миг-31К.
"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", - предупредили в Воздушных силах Украине в 07:19.
В Сети пишут, что ракеты по Киеву были фальш-целями. Официально информация не подтверждена.
Ракетный удар по Украине 8 января
Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. Пока что информации о пострадавших нет.
В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.
Кривой Рог - под массированным ракетным ударом российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога.
Взрывы сегодня прогремели также в Днепре, Запорожье и других городах.
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