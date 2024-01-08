По всей Украине - тревога, РФ запустила крылатые ракеты: что известно

Утром 8 января 2024 в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных силах предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
"Всего в воздухе находятся 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!", - призвали в ВС ВСУ.
"Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - сооьщили в 6:17 в Воздушных силах.
В течение следующих 40 минут ракеты со стратегической авиации ожидаются в нашем воздушном пространстве.
В 06:28 стало известно, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Также в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили ракеты "Кинджал".
Группы крылатых ракет движутся:
- Черкасчина – в западном направлении;
- Винниччина – курс на Хмельницкую область;
- Харьковщина – в направлении Днепра.
По состоянию на 06:53 в небе уже три самолета МиГ-31К - все они взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
"Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Ракетные удары РФ по Украине
Утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.
По предварительным данным, противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:
- 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
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