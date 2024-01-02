В Киеве прогремела серия очень мощных взрывов, РФ бьет ракетами: все подробности

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО и падении обломков в разных районах Киева.

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В Киеве силы ПВО сбивают российские ракеты / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

В Воздушных силах сообщили о том, что оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

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08:34 В многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки, пострадали 10 людей. Девятеро из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте. Работают все экстренные службы.

08:24 Оперативная информация от мэра Киева Виталия Кличко:

В Подольском районе пожар в нескольких местах.

В Святошинском - попадание в здание социальной инфраструктуры.

В Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

В Оболонском – горит складское помещение.

В Деснянском районе - возгорание в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы.

08:14 "Пока что трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - сообщил мэр Кличко.

08:10 В ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за ракетной атаки рф временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах

"Как только ситуация безопасность позволит, обязательно вернем всем свет", - говорится в сообщении.

08:01 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены.

"В Подольском районе предварительно - попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба", - говорится в сообщении.

В некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.

07:54 Воздушные силы предупредили: "Кинжалы в направлении Киева!"

07:51 "Предварительно зафиксировано падение останков в Святошинском районе. Информация уточняется", - сообщили столичные власти.

07:47 В Печерском районе зафиксировано падение обломков ракеты на жилой дом. Информация уточняется. Оперативные службы следует на места вызовов, сообщили в КГВА.

07:43 Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома.

В Оболонском районе – обломки упали на территорию складских помещений, в Голосеевском районе – на открытом участке.

"Оперативные службы следуют на места. Находитесь в укрытиях", - написал Попко.

07:39 "Вероятно аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Сумской области в направлении Киева", - предупредили в Воздушных силах.

07:38 "Вызов экстренных служб в Печерский район столицы. Все службы выехали на место", - сообщил мэр Кличко.

07:28 "Ракеты в Житомирской области также изменили курс на Киев!", - сообщили в ВС ВСУ.

07:25 В Воздушных силах предупредили: "Киев – находитесь в укрытиях. Много ракет в вашем направлении".

07:20 Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице. По его словам, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.

"Раздаются взрывы на Оболони", - добавил Кличко.

07:12 Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В столицах и регионах работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине

В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.

В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.

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