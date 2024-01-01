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В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

Руслана Заклинская
1 января 2024, 08:50обновлено 1 января, 09:53
Атаки спровоцировали пожары и серьезные разрушения жилых зданий во Львове, Одессе и Днепре.
В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно
Россия осуществила масштабный удар дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, глава Львовской ОВА Максим Козицкий и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В новогоднюю ночь оккупанты запустили по Украине 90 беспилотников "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить 87 ударных БПЛА врага.

Удар "Шахедов" по Одессе

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате этой атаки пострадали 9 человек, один человек погиб, трое госпитализированы.

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"В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникшие пожары", - сказал Кипер.

В результате российской атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе. Также возник пожар в одной многоэтажке, ее ликвидировали спасатели.

Атака на Львовщине

Утром 1 января россияне атаковали дронами Львовщину. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о пожаре в музее Романа Шухевича, спровоцированном падением обломков беспилотников. Пожар на месте погасили спасатели.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича был полностью уничтожен в день рождения Степана Бандеры.

Кроме этого, обломки дрона также упали на крышу общежития в Дублянах. В результате возник пожар, который удалось ликвидировать. Обошлось без жертв.

"Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове: в университет в Дубленах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю", - прокомментировал атаку Садовой.

Вражеская атака по Днепру

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, беспилотники россиян атаковали Днепр. БпЛА попал в одно из предприятий, там возник пожар. Спасатели уже ликвидировали последствия этой атаки.

"5 шахедов уничтожили наши защитники неба. В Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах. Впрочем, не обошлось без попаданий", - отметил Лысак.

Кроме того, беспилотник оккупантов повредил линию электропередач. Из-за этого временно без света остались 1500 семей в Пятихатской общине Каменского района. Сейчас специалисты восстановили электроснабжение

В Никопольской общине оккупанты нанесли артиллерийский удар и выпустили более десятка снарядов. В результате обстрела повреждения получила гимназия и 13 частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вражеские атаки беспилотниками

Напомним, в ночь на 31 декабря Харьков оказался под атакой русских ударных дронов. В центре города были попадания.

Также известно, что в эту ночь вражеские дроны-камикадзе атаковали практически всю территорию Украины, сначала на линии фронта, а затем по глубине территории. Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, Наталья Гуменюк отметила, что противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

Как ранее сообщал Главред, РФ может атаковать Украину ракетами. Оккупанты вывели три ракетоносителя в Черное море на боевое дежурство, поэтому оккупанты смогут запустить сразу 24 ракеты "Калибр" по территории Украины.

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