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Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атаки

Алексей Тесля
29 декабря 2023, 13:07обновлено 29 декабря, 13:39
Уже известно о трех погибших в Киеве, еще 24 человека пострадали.
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Спасатели ликвидируют последствия пожара в результате удара РФ по Киеву / Facebook/DSNSKyiv

В пятницу утром, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор РФ атаковала ракетами. Взрывы прогремели во многих городах, в том числе и в Киеве.

В столице нашли тела двоих погибших, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

Он уточнил, что тела достали из-под завалов склада в Шевченковском районе.

видео дня

На данный момент уже известно о трех погибших в Киеве, еще 24 человека пострадали.

Screenshot
/ t.me/vitaliy_klitschko

В результате удара пострадала станция метро

В результате российского удара по Киеву повреждена станция метро "Лукьяновская", в частности, вестибюль станции. "В результате повреждения вестибюля ст. м. "Лукьяновская" пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. В то же время работает выход в направлении торгового центра "Квадрат", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Киев
/ t.me/KyivCityOfficial

В настоящее время станция возобновила работу по перевозкам пассажиров.

Киев
/ t.me/KyivCityOfficial

Спасатели ликвидируют последствия прилетов

В Подольском районе Киева под завалами после российской ракетной атаки находятся 10 человек, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м2, проводится поиск пострадавших. Предварительно, под завалами находится 10 человек. Работают спасатели", - цитирует его слова пресс-служба КГВА.

Screenshot
/ t.me/VA_Kyiv

  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН
  • Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года
    Последствия атаки окупантов по Киеву утром 29 декабря 2023 года УНИАН

В Киеве перекрыли улицы и изменили работу транспорта

В Киеве перекрыт проезд транспорта по нескольким улицам, водителей просят учитывать информацию при планировании поездок по городу.

Киевская городская военная администрация сообщила, что ограничение для движения транспорта введено в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев и обеспечением охраны мест чрезвычайных происшествий.

В частности, движение транспорта перекрыто по адресам:

  • перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
  • перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
  • улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глыбочицкой;
  • ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону ул. квартальные. Транспортным средствам рекомендовано осуществлять разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. С. Скляренко.
Screenshot
/ t.me/VA_Kyiv

Удары по энергетическим объектам

В Киеве незначительные повреждения получили три котельные. При этом поставки тепла, воды, газа и света происходит бесперебойно, сообщила Киевская городская военная администрация на своем канале в Telegram.

Как сообщается, в трех котельных выбило окна, но это не повлияло на работу. В газоснабжающей системе столицы чрезвычайных ситуаций не выявлено. Стабильно также работает водоснабжение.

В электросети были незначительные колебания, но сейчас все системы работают в штатном режиме, электроэнергия поставляется во все районы города.

  • Последствия ракетного удара РФ по Киеву
    Последствия ракетного удара РФ по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Киеву
    Последствия ракетного удара РФ по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Киеву
    Последствия ракетного удара РФ по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Киеву
    Последствия ракетного удара РФ по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Киеву
    Последствия ракетного удара РФ по Киеву Facebook/DSNSKyiv

В Киеве ухудшилось качество воздуха после удара РФ

В Киеве зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления, сообщает КГГА.

Уточняется, что в результате пожара в Подольском районе столицы, вызванного ракетной атакой 29 декабря, в Киеве по состоянию на 10:30 наблюдается локальное ухудшение качества воздуха.

В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности взвешенных частиц (пыли).

В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, по которым осуществляется наблюдение, не обнаружено, отмечает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Киев
/ ГСЧС

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть пострадавшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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новости Киева Виталий Кличко ракетный удар
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